Aventura no descarta un reencuentro tras despedir su gira "Cerrando Ciclos" en RD

Aventura cerró anoche el fin de una era con su último de cuatro conciertos. Al menos eso parecía hasta que el vocalista Romeo Santos, dejó abierto un “quizás”, de que se pueda reabrir en el futuro.

Al ofrecer unas palabras de despedida de la historia agrupación juntos en el escenario, Santos con copa en mano y rodeado de Henry, Max y Lenny dijo que aún el ciclo se cerrará la noche del concierto, estaba seguro que en el corazón de los aventureros se mantenía abierto, por lo que no se niega a la posibilidad que en un futuro el baúl de más de 27 años de trayectoria y recuerdos se vuelva a destapar.

“Esto yo lo hago porque yo los amo a ellos y yo sé que ustedes aman Aventura. Puede ser que este ciclo se cierre esta noche, pero yo sé que en el corazón de ustedes nunca se va a cerrar por ende, quizás, si un día se abre es porque Dios es más grande y me motiva también lo haré, vamos a ver. Pero por ahora está cerrado”, reiteró.

Agradeció a los fanáticos que los han apoyado desde sus inicios como “Los Tinellers”, al tiempo de subrayar que la agrupación tiene sentido y esencia con cada uno de los cuatro.

“Aventura es Lenny, es Henry, es Maiky, es este servidor (Romeo), pero Aventura es solo Aventura nosotros cuatro juntos, sino hay uno de nosotros aquí, no hay Aventura”, sostuvo mientras brindaban entre sí.

El vocalista también destacó que la razón de la agrupación y de la gira se basa en la hermandad que se profesan y el amor que tienen, lejos de compromisos legales o contratos.

“Esto que nosotros hacemos no es por un contrato, no hay un compromiso legal, no hay obligación, solamente es hermandad, dijo.

Hizo énfasis en su gira "Fórmula Vol. 3 La Gira", la cual finalizó el 2023 con 94 presentación en 21 países, la que ha destacado como la más exitosa de su carrera como solista y la que lo dio colocó

en la lista de las 10 giras más lucrativas de la historia, de la que destacó ha doblado junto a Aventura en los ocho meses que lleva Cerrando Ciclos.

“En el 2023 yo realicé una gira que se coloca entre las 10 giras más lucrativas, no del año, no de la década, de la historia. Luego hago una gira con mis compañeros y duplicamos el éxito”, aseveró el cantante.

El concierto

Con un concierto que inició pasada las 10:50 de la noche, Aventura cantó unas 45 canciones de su repertorio llevando a la fanaticada en un vaivén de emociones recordando las canciones con las que se enamoraron del grupo y las más recientes.

El show que inició con “Por un segundo”, se extendió por dos horas y media de concierto, en la que “Los Tinellers” no dejaron de cantar y dramatizar las canciones y los aventureros de corearlas y vivirlas en cada estrofa mientras bailaban desde sus asientos.

La agrupación no dejó fuera a grandes éxitos como “La boda”, “Amor de madre”, “Hermanita”, “Su veneno”, “Un beso”, “Todavía me amas”, “Mi corazoncito”, “Yo quisiera amarla”, “Un chi chi”, “Alexandra”, “Angelito”, entre otras.