Raphy Pina enfrenta este martes el día del juicio final: "Yo no sé lo que vaya a pasar"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La suerte está echada para Raphy Pina. Este martes un juez decidirá la sentencia por posesión ilegal de armas y municiones, pero horas antes de conocer su condena, se mostró tranquilo, aunque no negó que se trata de un momento amargo en su vida.

“Es duro, duro, duro porque (este martes) yo no sé lo que vaya a pasar. Es duro y más fuerte es que estas personas que están aquí conmigo... eso sí me va a doler, lo digo al frente de ellos, me va a doler, exagerao", manifestó la noche del lunes durante un "live" en su Instagram.

Sobre las personas que se alegran de su situación, dijo: “No me molesta, no me importa los que se puedan alegrar, al contrario, yo donde llego a un lugar me agradecen, se ponen contento”.

El juez federal Francisco Besosa dictará la condena del convicto, quien fue encontrado culpable de violaciones a la ley de armas federal.

Horas antes de que sea sentenciado en el foro federal, Raphy Pina Nieves expresó sentirse “tranquilo”.

Tras aplazarse en cinco ocasiones, la vista en la que se dictará la condena contra Pina Nieves está pautada para este martes, a las 9:00 de la mañana, en la sala del juez Francisco Besosa, ubicada en el Viejo San Juan.

“Yo estoy tranquilo con mi conciencia y concentrado en mi familia, más que nada. Uno no debe de enfrentar las cosas caído”, dijo el también dueño del sello discográfico Pina Records y socio de Daddy Yankee en un video en vivo en su cuenta de Instagram.

Según sus explicaciones, el escenario que se desarrollará es el siguiente: "Obviamente, fiscalía va a hablar, hablan mis abogados, al final hablo yo y el juez va a determinar mi sentencia. Lo recomendable es de 30 a 40 meses de cárcel, posiblemente empezando mañana mismo o entregándome cuando el Bureau of Prisons me llame que son tres semanas. Si mañana tengo la dicha de a lo mejor entregarme voluntariamente, pues tomará un poquito más de tiempo el yo llegar directamente a la prisión”.

En el video, de más de 25 minutos de duración, en ocasiones se pudo ver a su pareja, la cantante urbana Natti Natasha, mientras le brindaba apoyo colocándole su mano en la espalda. También, enseñó a la hija de ambos, Vida Isabelle, quien recientemente cumplió un año, reseñó el periódico El Nuevo Día.

+ El caso

El pasado 22 de diciembre, un jurado encontró culpable al conocido productor musical puertorriqueño de posesión ilegal de armas de fuego, en un caso muy mediático en la "Isla del Encanto".

El productor, presidente del sello disquero Pina Records, ha representado a algunos de los artistas más importantes del género urbano, entre ellos, Nicky Jam, Daddy Yankee y Don Omar.

Los cargos son posesión ilegal de un arma de fuego modificada ilegalmente y posesión de un arma de fuego por parte de un convicto federal, ya que el productor fue declarado culpable en 2015 de fraude bancario.

Por cada uno de estos cargos, Pina se expone hasta un máximo de diez años de prisión.

El esposo de la cantante dominicana Natti Natasha quedó libre bajo fianza, pero bajo el programa de restricción domiciliaria y solo puede salir para asuntos médicos, religiosos o médicos y para comparecer ante el tribunal.

El proceso duró siete días, durante los cuales el jurado escuchó testimonios de agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), entre otros, y grabaciones telefónicas como parte de la prueba presentada por la fiscalía.

Una de las pruebas es una llamada telefónica interceptada en febrero de 2020 en la que Pina dice tener una bóveda con armas en una de sus casas, en la urbanización Caguas Real, aunque la defensa intentó probar que más personas tenían acceso a esa zona.

Durante el juicio, el productor siempre aseguró estar "agradecido" por el apoyo recibido y estuvo en varias ocasiones acompañado de su pareja, Natti Natasha, con quien procreó una hija.