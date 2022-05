Andrea, la canción de Bad Bunny que refleja una realidad

Redacción de entretenimiento

“Andrea” es una de las canciones del nuevo álbum de Bad Bunny, “Un verano sin ti”, que ha generado mucho de qué hablar por él mensaje que envía a la sociedad sobre el trato a las mujeres.

Mientras que muchos toman la canción para detener el feminicidio en sentido general, otros aseguran que el urbano se refería directamente al caso de Andrea Ruíz, una joven puertorriqueña que fue asesinada de mano de su pareja.

Sin embargo, Benito Antonio Martínez, nombre de pila del boricua, hasta el momento no se ha referido si las letras interpretadas narran la historia de la víctima Ruíz.

Sea ese el caso o no, el intérprete de “Callaita” logró posicionar esa canción en una de las más reproducidas de su álbum en todas las plataformas digitales.

El tema musical, “Andrea”, habla de la mujer esperando vivir la vida bajo sus propias reglas, haciendo frente al acoso y la violencia que reciben las mujeres cada día.

“Como si ser mujer fuera un pecado. Ella no quiere flor, solo quiere que no la marchiten. Que cuando compre pan no le piten, que no le pregunten qué hizo ayer, y un futuro lindo la inviten, que le den respeto y nunca se lo quiten”, dice la canción.

La canción se realizó en conjunto con el dúo puertorriqueño Buscabulla y en solo dos semanas tiene 16 millones de reproducciones en Youtube.