Filtran imágenes del actor Jesse Williams desnudo

Jesse Williams, el actor de “Grey's Anatomy", es tendencia en redes sociales gracias a la filtración de fotos y vídeos desnudo en su obra de Broadway "Take Me Out".

El actor interpreta a Darren Lemming, un jugador de béisbol gay que sale del armario en el apogeo de su carrera y el espectáculo incluye una escena en la ducha, en la que Williams y otro actor aparecen completamente desnudos.

De acuerdo a CNN, Según CNN, el teatro requiere que el público guarde sus teléfonos durante la duración del espectáculo “por respeto y apoyo a nuestros actores y para crear un espacio libre de teléfonos”, pero quien filtró las imágenes presumiblemente violó esa política y tomó y compartió las fotos sin el consentimiento de Williams.

El teatro Hayes Theatre de Second Stage ha emitido un comunicado en el que dice que están "horrorizados" por la violación de la política y "buscan activamente solicitudes de eliminación". “Es profundamente desafortunado que un miembro de la audiencia decidiera faltarle el respeto a la producción, a sus compañeros de audiencia y, lo que es más importante, al elenco de esta manera”, tuiteó Second Stage

Recoge el canal Antena 3 que, Jesse Williams ya había hablado sobre sus desnudos en la obra musical en el programa de Ellen Degeneres, donde decía sentirse cómodo, y a la vez excitado por el reto.

"El personaje tiene que aparecer desnudo en una ocasión. Me aterroriza de todas las formas posibles, pero estoy buscando nuevos retos últimamente, busco miedo y emoción. Una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es la seguridad que te acaba creando, así que estoy emocionado por probar algo nuevo".