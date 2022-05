Periodista de “Despierta América” confiesa que fue abusada por un tío de su mamá a los 7 años

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La periodista de “Despierta América”, Astrid Rivera confesó entre lagrimas que fue abusada a los 7 años por un tío de su mamá.

Fue durante el segmento “Sin Rollo” del matutino de Univision mientras hablaban del caso de Ricardo Crespo, el ex Garibaldi que fue sentenciado a 19 años de cárcel por abusar sexualmente de su hija desde los 5 hasta los 14 años de edad, que Rivera rompió en llanto y reveló que pasó por una situación similar.

"Una de las cosas más importantes en casos como este es que si tu hija te dice una cosa como esta tú siempre le creas porque cuando yo tenía 7 años yo pasé por una situación similar con un tío de mi mamá y, aunque ella me creyó, ella no pudo hacer nada por no romper una familia y yo lamentablemente tengo 38 años pero viví 37 –hasta el año pasado– esperando un perdón de mi mamá que sí llegó y llegó a tiempo, pero viví 37 años de mi vida culpándome por algo que yo no tenía que culparme, por algo que yo no tenía que vivir", dijo.

En un video compartido por Jomari Goyso, la reportera contó que contó que, como muchas veces en estos casos, ella bloqueó por años lo sucedido, tanto que fue recién cuando comenzó en movimiento #metoo comenzó a recordar.

“Cuando muchas mujeres contaron lo que les había pasado, yo comencé a recordarlo todo, porque de alguna forma a mi mamá silenciarme yo le olvidé de un montón de cosas”, dijo.

Astrid, quien es una de los talentos del programa, es amiga de Francisca y fue una de las personalidades que acompañó a la dominicana el pasado fin de semana en su boda en Casa de Campo, La Romana.