Techy Fatule estrena el audiovisual de "A mí me vale", "una declaración de amor propio y valentía"

Santo Domingo, RD

En medio de una gira por España la cantante dominicana Techy Fatule estrenó su nuevo video musical de la canción "A mí me vale", el que desde ya repercute entre los más jóvenes al ser protagonizado por niñas que hacen suya esta declaración de amor propio de la artista.

Techy, quien a lo largo de su carrera como cantante ha mantenido un discurso que constantemente inspira a la mujer a reconocer su valor en todos los roles que desempeña, impulsa a través de las letras de "A mí me vale" a no limitarse y a ser todo lo que quiera ser y merece.

Indica una nota de prensa que, este es el motivo por el que en el video se ve niñas a cargo de la banda y simulando ser ella y sus instrumentistas, compartiendo la fuerza de este mensaje en la piel de sus verdaderas protagonistas: Las mujeres de esta nueva era.

"Decidí hacer el video con niñas entre 4 y 8 años porque para mí ellas son el cambio. Me explico, cuando yo crecía veía las películas donde para la princesa salvarse, necesitaba exclusivamente al príncipe y donde la antagonista era otra mujer. Estas chicas de hoy nacen con películas donde el amor propio y el amor familiar son lo que te dan la fuerza; También esta generación tiene padres emocionalmente presentes, integrados, y que comparten roles con sus compañeras, las madres. Por esto, a ellas no les sorprenderá ver a mujeres en política, o en roles que para nosotros ocupan por primera vez. Ellas nacen ya sabiendo que esta es la norma", amplió Techy sobre la temática de "A mí me vale" y el concepto de su audiovisual.

Actualmente Techy se encuentra en una gira por España en la que medios de comunicación han resaltado a la cantante dominicana como una estrella naciente de la música pop, dejando una huella positiva en su paso por el país europeo.

A mediados de mayo Techy continuará como invitada de Noel Schajris en su gira "Mi presente" por Tenerife, Barcelona y Madrid, donde actuará en una participación especial junto al destacado artista.

"A mí me vale" se encuentra disponible en todas las plataformas digitales para escuchar música, y el video puede verse en el canal oficial de Techy en YouTube.