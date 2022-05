Prohíben el uso de pelucas de colores en las presentaciones de Yailin la más viral

Redacción Entretenimiento

La cantante urbana Yailin la más viral y sus representantes prohibieron el uso de pelucas de colores en sus presentaciones por “seguridad”.

“Como medida de seguridad por el día de hoy para la fiesta de Yailin La más Viral, no les será permitida la entrada a personas que estén usando pelucas de colores”, publicó la cuenta de Instagram de uno de los lugares donde se presentó la dominicana y esta medida ha sido extendida a los demás.

Internautas aseguran que esta medida es por Karol G, quien usa el pelo de color azul y sus fanáticos han tomado este color para rendirle honor.

El caso de las pelucas se dio a conocer, luego de que una fanática de “la más viral”, relató a través de redes sociales, que le negaron el acceso a una de sus presentaciones por tener una peluca de color azul.

Me acaban de sacar de Marbella Lounge por mi peluca, yo fui como fan a ver a Yailin y me dijeron que yo no podía estar ahí, que yo tenía que salir, porque la señorita Yailin dijo que ella no iba a cantar si había alguna mujer con peluca de este color, o sea azul. Digo yo, no sé si representando a Karol G”, expresó la chica.

Abuchean a Anuel

En una reciente presentación de Anuel en Las Vegas el público empezó a abuchearlo cuando sonó la canción que tiene con Yailin y además pidieron a Karol G.

Antes de salir al escenario el artista puertorriqueño sonó de fondo “Si tú me busca”, tema de Anuel y la dominicana fue entonces cuando los asistentes comenzaron a abuchear la melodía y gritaban el nombre de la expareja del trapero, la colombiana Karol G.

En un video compartido por Univision y varios medios internacionales mostraba al público gritando “Karol G” mientras de fondo suena el tema de Yanuel.

Sin embargo, el intérprete de “Real hasta la muerte” salió a escena y cantó parte de su repertorio ante los miles de personas que se dieron cita en Las Vegas.