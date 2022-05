¿Dónde nació y cómo celebran los fanáticos el Día de Star Wars?

Redacción digital

Los fanáticos de la Guerra de las Galaxias (Star Wars) celebran hoy el día de la franquicia, una festividad que nació a partir de un juego de palabras.

Hoy es 4 de mayo y se celebra el “Star Wars Day” a partir de la frase creada por un juego de palabras “May the 4th Be With You” que al español vendría siendo (aunque pierde sentido) “Que el cuatro de mayo este contigo”.

La celebración como tal no tiene un único punto de origen. No tiene año de inicio oficial, ni dedicación formal, es un fenómeno que se dio a partir del lanzamiento de la primera película de la franquicia, Star Wars: A New Hope en 1978.

En el filme, y sin entrar en spoilers, uno de los bandos suele usar la frase “May the force be with you” que traducido viene siendo “Que la fuerza te acompañe” frase que se popularizó y comenzó a formar parte de la cultura popular estadounidense.

Los fanáticos de la película, según diversas referencias de páginas especializadas, utilizaban en esa época la frase como una especie de despedida y los medios locales estadounidenses utilizaron la frase también para sus titulares, en particular celebraciones del 4 de julio, el Día de la Independencia estadounidense.

La frase, con el paso de los años y hasta la salida de la última película antes de que Disney se hiciera con la franquicia (Star Wars Episode III: Revenge of the Sith), siguió obteniendo popularidad y en el 2005 los fanáticos eligieron el día cuatro de mayo para celebrar un “Star Wars Day” no oficial.

En un principio, al tratarse de celebraciones “no oficiales” algunos blogs comentan que se hacían fiestas temáticas, eventos y reuniones comunitarias.

Otros, y lo que suele ser una costumbre entre “verdaderos fanáticos”, usan el día para volver a ver todas las películas de la franquicia en órdenes diferentes. Algunos optan por ver los filmes en orden de salida, mientras que otros prefieren seguir el hilo de la historia contada.

Años después, con la compra Lucasfilm (2012) por parte de Disney, el papel de la compañía en cuanto a las celebraciones se volvió mucho más activo y atractivo para fanáticos y no tan fanáticos, llegando a realizar grandes conferencias, fiestas, talleres y otras actividades en distintas partes del mundo.

Pero al fin y al cabo, los verdaderos protagonistas siempre fueron, son y serán los fanáticos de Star Wars.