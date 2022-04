Jorge Ramos sobre Chiquinquirá Delgado: "He encontrado a quien me conoce más que nadie"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

A la tercera es la vencida. Jorge Ramos se sacó la lotería en el amor. Dicho en sus propias palabras: "He encontrado a quien me conoce más que nadie". Y ella es Chiquinquirá Delgado, su tercera pareja duradera.

El veterano periodista mexicano, de acuerdo a una publicación de People en Español, aseguró que la presentadora venezolana y él se entienden bien y a seguidas preguntó: "¿Quién te puede entender y aceptar cuando de pronto le dices que cambiaste de planes y te vas a la guerra?".

Entonces se respondió: "Cuando salí de Ucrania no pude regresar a Miami porque tenía que ir a Barcelona a entrevistar a Serrat y a Madrid a entrevistar a Alejandro Sanz, cuando lo más que me hubiera gustado es regresar. Y me envió Chiqui una nota que decía: 'Dirigida a mi loco y valiente compañero'. Creo que eso refleja bien el tipo de relación que tenemos".

Ramos, según reseñó People en Español, afirmó que ellos se llevan como una "Modern family". Cada uno tiene dos hijos de relaciones anteriores. Ella es madre de Marielena Dávila (de 29 años), de su matrimonio con Guillermo Dávila, y Carlota Valentina (de 11), de su relación con Daniel Sarcos.

Mientras, él es padre de Paola Ramos (de 34), fruto de su primer matrimonio con Gina Montaner, y Nicolás (de 23), de su segundo enlace con Lisa Bolívar.

La pareja vive junta en Miami desde hace más de seis años.

Ramos, de 64 años, es el periodista de habla hispana más reconocido en Estados Unidos, donde dirige el Noticiero Univision, tiene una columna en el diario The New York Times y ha publicado varios libros.

Su nombre cobró notoriedad nacional en la campaña presidencial de 2016, cuando increpó varias veces al ahora presidente Donald Trump.

La pareja lleva una década de convivencia. Se conocieron durante un evento de la cadena Univisión en 2011.

Delgado, ahora de 49 años, llevaba unos meses en Estados Unidos luego de su vida en su natal Venezuela, por lo que surgió una cercanía y él le sirvió de pie de amigo para asumir la nueva cultura americana.

Al momento de conocerse, ambos venían de rupturas amorosas: ella acababa de divorciarse del presentador Daniel Sarcos y él había terminado su noviazgo con Ana de la Reguera.

Sin embargo, a partir de comienzos del 2011 decidieron darse una nueva oportunidad en el amor y desde entonces, como dijo ella, "hemos logrado ese balance. No hay diferencia entre tus hijos o los míos, todo el mundo es igual para nosotros”.