El Pachá ahora en YouTube

Santo Domingo, RD

El controversial animador Frederick Martínez ‘el Pachá’ dio a conocer el lanzamiento de su plataforma digital que se suma para llevar entretenimiento a su fiel fanaticada.

El nombre de la nueva propuesta del comunicador lleva por nombre “El pacha canal oficial’, con esta herramienta el animador se mantiene a la vanguardia de los tiempos.

Dentro de la propuesta se puede ver a un Frederick Martínez salir a las calles a cuestionar a los dominicanos sobre diversos temas de interés nacional, además, de los tópicos de farándula del momento, los temas sociales y unas que otras encuestas.

“Esta es una gran oportunidad que se me ha presentado, tener este canal, que me permite tener ese acercamiento con la gente común. La gente hable conmigo, me diga lo que siente. No es lo mismo estar en un estudio de televisión que salir a las calles a preguntar y hablar con la gente. Me gusta lo que estoy haciendo”, dijo el comunicador con más de tres décadas en los medios de comunicación nacionales.

El Pachá ya había experimentado hace tiempo hacer este contenido, pero con la anterior propuesta digital “El pachá por el mundo”.

El comunicador, oriundo de Santiago y con más de tres décadas en los medios de comunicación, se mantiene vigente en televisión y redes sociales a través de sus espacios “El Pachá Extra”, que se difunde de lunes a viernes por el canal 19; los sábados en “Pégate y Gana con el Pachá” por Teleradio América y se ha destacado en “Alofoke Radio Show”.