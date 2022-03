Minuto a minuto: Así va la entrega de premios en los Oscar

EFE

Hollywood, Estados Unidos

Luego de dos ediciones marcadas por la pandemia, la gran fiesta del cine regresa a su antigua normalidad para celebrar, en el teatro Dolby de Los Ángeles, una premiación marcada por la presencia latina e hispana.

Por primera vez en los 94 años de los Óscar, tres mujeres, Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, serán las encargadas de conducir la y poner humor a la gala totalmente presencial, a la que asisten unos 2.500 invitados

Así va la premiación:

El español Alberto Mielgo ganó con “The Windshield Wiper” la estatuilla al mejor cortometraje animado en la 94 edición de los Óscar; un premio al que también aspiraba el director chileno Hugo Covarrubias con “Bestia”.

Mientras que la banda sonora de "Dune", obra de Hans Zimmer, cumple con los pronósticos y se lleva el Óscar en esta categoría en la que también competía el español Alberto Iglesias ("Madres Paralelas") y la californiana con raíces mexicanas Germaine Franco ("Encanto").

La hispana Ariana DeBose consiguió alzarse con el Óscar en la categoría de mejor actriz de reparto gracias a su papel de Anita en "West Side Story", la nueva versión del icónico musical de 1961 ahora llevado a la gran pantalla por Steven Spielberg.

"Encanto", la película de Disney inspirada en la cultura de Colombia, ganó el Óscar a la mejor película de animación.

El actor sordo Troy Kotsur gana el Óscar a mejor actor de reparto, siendo el segundo actor con discapacidad auditiva reconocido por la academia. Kotsur obtuvo el galardón por su papel en "CODA" y se convierte, a sus 53 años, en el primer hombre sordo en ganar este reconocimiento, tras su compañera en este film Marlee Matlin, que lo logró en 1987 con "Children of a Lesser God".

La japonesa "Drive My Car" ganó esta noche el Óscar a la mejor película internacional, categoría en la que también competía "Lunana: A Yak in the Classnroom" ("Bután"), "Flee" (Dinamarca), "The Hand of God" (Italia) y "The Worst Person in the World" (Noruega).

Aneil Karia y Riz Ahmed subieron al escenario para recibir el premio de Cortometraje de Acción en Vivo por 'The Long Goodbye'. Mientras que la película Cruella ganó como mejor vestuario.

Kenneth Branagh obtuvo el Oscar a mejor guión original por 'Belfast', mientras que el mejor guión adaptado fue concedido a CODA, siendo esta su segunda estatuilla de la noche.

Summer of Soul fue el ganador de mejor documental. Jane Campion, por “El poder del perro”, se convirtió en la tercera mujer en ganar un Oscar a la mejor dirección.

Will Smith gana su primer Oscar por la película "Rey Richard: una familia ganadora".

Momentos

La cantante Beyoncé inauguró la gala interpretando la canción nominada de "Rey Richard: una familia ganadora", la película biográfica sobre las hermanas Williams que se encuentra entre las principales candidatas a una estatuilla.

La 94ª entrega de los Premios de la Academia de Hollywood pidió este domingo por la noche un minuto de silencio en homenaje a Ucrania, invadida por Rusia. Durante un momento las pantallas emitieron mensajes que pedían que se envíe ayuda y enumeraban las necesidades básicas de los ucranianos, como "comida", "cuidados médicos" o "mantas". "Os pedimos que ayuden a Ucrania en todo lo que puedan", se leía en uno de ellos.

El elenco de “Encanto”, film ganador a mejor película animada, cantó por primera vez en vivo el éxito viral “We don’t talk about Bruno”, hechizando a la audiencia que presencia la gala en vivo y desde casa.

Billie Eilish y Finneas cantaron su canción nominada al Oscar “No time to die”, de la última entrega de James Bond.

Las redes se encendieron buscando confirmar si la reacción violenta de Will Smith a una broma de Chris Rock sobre su esposa fue genuino o líneas actuadas. Luego de que Rock terminara de presentar la categoría, mencionaron que en el "after party" resolverían el conflicto como familia. Mientras, ambos actores se dieron un aplauso mutuo.

Cuando Chris Rock mencionó a Jada Pinkett Smith, su esposo el actor Will Smith se levantó y lo golpeó. Para después gritar aparentemente enfurecido: “no menciones el nombre de mi esposa”.