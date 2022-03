La estatuilla a mejor actriz, una de las grandes incógnitas de los Óscar 2022

EFE

La 94 edición de los Óscar sacará de dudas a críticos y expertos que no logran coincidir en sus pronósticos acerca de quién será la ganadora en la categoría de mejor actriz este año.

Una disputa muy reñida entre Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye"), Olivia Colman ("The Lost Daughter"), Penélope Cruz ("Madres Paralelas"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos) y Kristen Stewart ("Spencer").

La criba final de la Academia de Hollywood dejó fuera de la terna definitiva de cinco candidatas a Lady Gaga por su papel en "House of Gucci", una decisión que causó notable controversia entre el público.

Jessica Chastain, firme candidata

La actriz californiana Jessica Chastain, con su tercera nominación tras optar con "The Help" (2011) y "Zero Dark Thirty" (2013), es la única de las actrices en liza que concita un cierto consenso de la crítica como merecedora del Óscar 2022.

Y lo ha conseguido por "The Eyes of Tammy Faye", en la que interpreta de forman brillante a esa telepredicadora evangelista muy popular entre los años 70 y 80.

La intérprete se mimetizó con Faye en una película que es un proyecto muy personal en el que se agarra con fuerza a un personaje que sobrecoge al espectador tanto en escenas cómicas como dramáticas.

Chastain lidera la carrera por esta disputada estatuilla después de ser galardonada por su interpretación en los premios del Sindicato de Actores (SAG Award, en inglés) y, recientemente, en los Critics Choice. Pero el primer premio que consiguió por este trabajo fue la Concha de Plata del Festival de San Sebastián (España).

Penélope Cruz, la apuesta española

Penélope Cruz vuelve a los Óscar con su cuarta candidatura gracias a "Madres Paralelas", que ha gustado especialmente a la Academia de Hollywood pese a no haber sido la elegida por España como representante en la categoría de mejor película internacional.

Cruz se estrenó en los Óscar en 2007 con "Volver" y en 2009 se hizo con el premio a mejor actriz secundaria de la mano de su papel en "Vicky Cristina Barcelona", dirigida por Woody Allen. Su tercera nominación llegó en 2010 por el musical "Nine".

A caballo entre el género de suspense y el drama, la madrileña exprime al máximo el personaje de Janis, una fotógrafa embarazada que conecta de manera especial con una adolescente en un hospital.

Un recorrido por parte de la psique femenina por el que Cruz ganó la Copa Volpi en el Festival de Venecia y, entre otros, el premio a mejor actriz de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles.

Olivia Colman busca su segunda estatuilla

La británica Olivia Colman es una de las mayores figuras femeninas de la interpretación actual y su nominación ya no sorprende a los más avezados, pues ha logrado consagrarse en el universo Hollywood.

Colman buscará su segunda estatuilla, tras ganar el Óscar con "The Favourite" (2019) y ser candidata por "The Father" (2021).

Bajo la dirección de Maggie Gyllenhaal en su debut tras las cámaras, la británica protagoniza "The Lost Daughter" como Leda, una profesora de literatura que conoce en una isla griega a una madre joven que le llevará a viajar a sus recuerdos y a reflexionar sobre la maternidad y los tabús que la rodean.

La actuación de Colman en "The Lost Daughter" le llevó a conseguir el triunfo en los premios Spirit, uno de los galardones de cine independiente más prestigiosos del circuito, y nadie descarta que pueda repetir en los Óscar.

Nicole Kidman, el valor de la experiencia

Nicole Kidman ha estado presente en la ceremonia de los Óscar previamente con "Moulin Rouge" (2002); "The Hours" (2003), con la que se alzó con la estatuilla; "Rabbit Hole" (2011); y "Lion" (2017).

Ahora se convierte en Lucille Ball, uno de los grandes iconos de la televisión estadounidense, en "Being the Ricardos", una cinta que se sumerge en los conflictos y entresijos de la relación de pareja que mantiene con su marido, el cubano Desi Arnaz (Javier Bardem).

Kidman aúna el valor de la experiencia y haberse embolsado el reconocimiento de los -venidos a menos- Globos de Oro 2022. No parte como favorita, pero tampoco sería una sorpresa supina si logra su segundo Óscar.

Kristen Stewart, única baza de "Spencer"

El filme "Spencer" solo ha logrado colarse en esta edición de los Óscar devueltos a la normalidad con la candidatura de Kristen Stewart a mejor actriz principal.

La actriz se pone en la piel de Lady Di en este biopic, dirigido por el chileno Pablo Larraín, que narra los momentos en la vida de Diana de Gales desde que, en la residencia de Sandringham (Reino Unido), decide que su matrimonio con el príncipe Carlos está acabado.

Pese a ser su primera nominación, Stewart sabrá lidiar con la responsabilidad, después de haber reorientado su carrera con notorios papeles en los últimos tiempos, que le han alejado del papel de Bella Swan que le dio la popularidad en la saga "Twilight".