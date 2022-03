DJ dice Anuel le lanzó hielo por poner canción de Karol G mientras el artista y Yailin estaban en la discoteca

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Nuevamente el nombre de Anuel está en boca de todos. En esta ocasión por lanzarle hielo a un dj de una discoteca por haber puesto la canción de su expareja, Karol G mientras él y Yailin la más viral estaban en el lugar.

“Mamiii”, el más reciente éxito de Karol G y Becky G fue el que sonó en un centro nocturno de Estados Unidos y por el que al parecer el cantante boricua se molestó y reaccionó.

De acuerdo a lo dicho por el DJ Tony Rosario, colocó varias canciones del trapero y de la dominicana, pero el público le estaba pidiendo el tema de la colombiana y “el público es el que manda”.

“Yo tuve que ponerla. Mala mía si ofendí a alguien, bueno, obviamente ofendí a Anuel, pero no fue mi intención”, explicó Rosario.

Y tal como se ve en el video que circula en las redes sociales, Anuel lanza algo y le dice unas palabras al DJ, aunque no se entiende en detalles.

El propio Dj confirmó que “sí me tiró con el hielo. Cuando me tiraron con el hielo no sabia quien fue hasta que me enviaron el video y me di cuenta que era Anuel. Pensé que el hombre era más profesional”, dijo.

También aseguró que el hielo le dio en la frente, pero no le hizo nada “no sentí mucho el hielo lo que sentí fue el agua cuando me salpicó en la cara”, explicó y dijo que no se lo esperaba de un artista tan grande.

Anuel y Karol G tuvieron una relación de tres años con la que se convirtieron en una de las parejas urbanas favoritas del público.

Alejados de las redes sociales

Esto pasa en el momento que el boricua y la dominicana tienen unos días alejados de las redes, tras una mujer asegurar que supuestamente está esperando un hijo del reguetonero.

Según una investigación del programa “El Gordo y La Flaca”, una joven llamada Melissa, de origen colombiano, mantuvo por varios meses una relación con Anuel AA y quedó embarazada.

La joven tiene 28 años, vive en Houston, Texas, y tiene un embarazo de seis meses.

Dice que el padre es Anuel AA y que incluso se hicieron una prueba de paternidad que afirma que el bebé es del puertorriqueño.

La joven narró a una reportera de “El Gordo y La Flaca”, que conoció a Anuel AA en una fiesta privada de Drake en septiembre del año pasado.

De acuerdo a la periodista Tanya Charry, el cantante “lo tomó de buena manera, pero pidió hacerse una prueba de paternidad” y en el programa dicha prueba salió positiva, pero el cantante puertorriqueño cambió su actitud con la mujer luego de conocer a la dominicana Yailin “la más viral”.

Recientemente intéprete de “Culpables” le regaló un “makinón” a Yailin. Un Bentley color blanco con el que aprovechó para posar en una nueva sesión de fotos muy sexy.

"Gracias mi rey por mi juguete nuevo", escribió la intérprete de “Chivirika” y de inmediato miles de comentarios llenaron la publicación. Como siempre dividiéndose entre los que apoyan a la pareja y los que todavía sueña con una con reconciliación con Karol G.