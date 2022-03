A Kanye West le prohíben presentarse en los Grammy por su comportamiento en internet

AP

Los Ángeles, EE.UU.

Ye no actuará en los Grammy este año. Un informe publicado en The Blast dijo que al músico se le dijo el viernes que su acto había sido retirado del espectáculo, que se llevará a cabo el 3 de abril.

Un representante de Ye, quien cambió su nombre de Kanye West, confirmó la información en el artículo de The Blast en un correo electrónico a Associated Press. Ella no ofreció comentarios adicionales.

Ye aún no había sido confirmado como alguien que actuaría en el espectáculo, que ha anunciado actos como Billie Eilish, BTS, Lil' Nas X y Olivia Rodrigo. El álbum de Ye “Donda” está nominado a álbum del año. Los representantes de la Academia de Grabación no han respondido a múltiples solicitudes de comentarios.

Según los informes, la decisión se tomó en respuesta a su “comportamiento en línea preocupante”.

Trevor Noah, presentador de los premios Grammy, calificó el trato de Ye a su ex esposa Kim Kardashian como "cada vez más beligerante" en The Daily Show la semana pasada.

“Lo que estamos viendo aquí es una de las mujeres más poderosas, una de las más ricas del mundo, incapaz de lograr que su ex deje de enviarle mensajes de texto, que deje de perseguirla, que deje de acosarla”, dijo Noah.