Rubén Blades aconseja a Residente en su lío con J Balvin: “Deja que el niño chille, a veces es mejor”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Rubén Blades como réferi en el pleito mediático entre Residente y J Balvin se fue del lado del puertorriqueño y le aconsejó: "Deja que el niño chille, a veces es mejor".

Al artista panameño se le vio en un video publicado en Instagram a ritmo de un rap y luciendo una camiseta con la frase "No le pongas atención", que recibió miles de "me gusta" y comentarios entre sus 887 mil seguidores en esa red social.

"Mi nombre ha aparecido en redes sociales y en diarios y ese conflicto ajeno hoy me obliga a un comentario, que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, aconsejo a René, porque lo quiero como hermano, cuando a veces la rabia a mis razones ronca, me digo: “Rubencito, águilas no cazan moscas”, no es amor y cariño, es amor y control, dejar que el niño chille, a veces es mejor, hay una verdad vieja que solo el bueno aprende, que el oro jamás compra a quien su hermano vende, al ánimo caldeado recomiendo darle fin, cálmese escuchando el álbum de año Salswing", rapea Blades en el tema.

En septiembre pasado, J Balvin llamó a los urbanos a no asistir a los Latin Grammy, alegando falta de más nombres en las nominaciones de los premios, lo que encontró el rechazo de Residente.

El colombiano alegaba que la Academia solo buscaba lucrarse de la audiencia que le aportan los exponentes urbanos a sus entregas.

El 29 de septiembre de 2021, el cantante puertorriqueño acusó al reguetonero de querer boicotear los Premios Grammy Latinos, donde fue homenajeado y reconocido como ‘Persona del Año’ el panameño Rubén Blades.

"Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades", comentó Residente entonces.

A principios del presente mes de marzo, Residente “asesinó liricalmente” a su colega J Balvin, a quien calificó de "un bobolón que le canta a Sponge Bob y a Pokemon" y "el Logan Paul del reggaetón", por el paso del youtuber como boxeador profesional, de ser racista, falso, de no ser humilde y de ser básicamente un títere vacío en manos de la industria.

J Balvin no ha respondido a Residente de manera directa. “Los problemas se resuelven no devolviendo maldad, un caballero nunca habla, aunque sepa la verdad”, fueron las letras de su más reciente canción, las cuales cantó en un story que la farándula tomó como respuesta a su colega boricua.