“Las Cosas Extraordinarias” en su último fin de semana en el bar Teatro Nacional

Santo Domingo, RD.

Del productor teatral Raúl Méndez continúa en sus últimas funciones en el bar Juan Lockward del Teatro Nacional, una experiencia teatral única “Las Cosas Extraordinarias”, bajo la dirección del puertorriqueño Ismanuel Rodríguez.

“Las Cosas Extraordinarias” esta tragicomedia, entre risas y reflexiones se construye dando visibilidad a la depresión y al suicidio, pero no desde un tono profundamente dramático o trágico, sino desde un lugar donde hay espacio para esperanza, buscando aquello que puede dar sentido y color a la existencia, lo que comienza como un monólogo, será toda una vivencia distinta a través del teatro que se irá construyendo con la participación activa del público, formando este parte de la historia, convirtiendo a esta apuesta en un proceso colectivo poco usual, original y donde se enfatiza la sensación de que “No estás solo, no eres raro, lo superaras, las cosas mejoran, no siempre se vuelven extraordinarias, pero mejoran”.

Xiomara Rodríguez (Mejor Actriz Premios Soberano 2021), encarna a esta mujer que relata su experiencia vital, para mostrarse natural y segura en escena, buscando activamente las situaciones de emotividad y poniendo su cuerpo, su voz, sus movimientos y sus gestos al servicio de la oscilación constante.

La obra “Las cosas extraordinarias” retornará de alguna forma a la audiencia aquello que puede dar sentido y color a la existencia, para realizar a través de la actuación de Xiomara una particular defensa de la vida, de sus pequeñas alegrías y tristezas, y de sus extraordinarios placeres, tratando con naturalidad, honestidad, y humanidad un tema tan delicado y doloroso.

Las últimas funciones de esta divertida comedia tendrán lugar este viernes y sábado a las 9 P.M. y el domingo a las 6:30 pm. Con boletas a la venta en Uepa Tickets, Boletería del Teatro Nacional y El Club de Lectores del Listín Diario.