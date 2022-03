¡Viene boda! Clarissa Molina y Vicente Saavedra se comprometen

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

¡Camino al altar! La comunicadora y actriz dominicana Clarissa Molina y Vicente Saavedra anunciaron que se casan.

La pareja de enamorados, que tiene 8 meses de relación, habló en exclusiva con la revista Hola USA, donde contaron cómo fue la romántica propuesta que tuvo como escenario la playa en las Islas Vírgenes, hace dos semanas.

El empresario artístico habló con la familia de la dominicana en Navidad, quienes le dieron su bendición y desde ahí empezó a planear todo hasta el anillo lo mandó a hacer especial con el joyero de Ozuna y Daddy Yankee.

“Él se botó con esta pieza, que es espectacular. El anillo está increíble, está bellísimo y él quería que fuera algo muy especial como lo es nuestro amor. Más allá de lo que pueda valer, el valor significativo. Me dijo que me merecía algo como el anillo que me está dando”, expresó Molina.

Se fueron a Las Islas Vírgenes y la invitó a ver la puesta de sol, la agarró de la mano y empezó a hablarle de cómo se sentía con ella:

“Le dije: ´Mi amor, yo quiero hablar contigo´, nos fuimos caminando por la orilla de la playa y le decía que nunca me había sentido tan feliz, tan bien… que si ella se sentí igual que yo. Ella me respondió que sí. Luego, ella se da cuenta de algo y de ahí la volteo y estaba prendido en la arena las letras de ´Marry me´ y me arrodillé porque quería que ella se sienta como una reina. Le dije todo lo que sentía, ella tenía un celular en ese momento, se la cayó o lo tiró, se me echó a llorar y nos abrazamos. Me dijo que sí y todo el mundo salió de su escondite a celebrar”, contó.

Por su parte la reportera de “El Gordo y la Flaca” no tenía idea de nada aunque sabía que iba a pasar, pero no ahí.

“Fue todo muy especial. Desde que nos conocimos yo sabía que este era el hombre. Todo ha sido perfecto desde que comenzó, cómo ha sucedido”, dijo la dominicana.

Se casarán a finales de este año o principios del otro y la ceremonia será en Puerto Rico, República Dominicana o Miami “que queda en medio de ambos”.

Para los que piensan que es muy rápido la actriz respondió: “Como te dije, en el amor no hay tiempo ni espacio. La gente dirá: Ay, tan rápido, ¡sí! Mi cuñada se casó a los tres meses con mi hermano y tienen 28 años juntos, eso no hace la diferencia”.

Fue en septiembre de 2021 cuando la beldad dominicana confesó tener una relación con el empresario y padre de tres niñas. Desde entonces son inseparables.