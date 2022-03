Patricia Ascuasiati y Marylouise Ventura: dos glorias artísticas atropelladas por un fatal accidente

Ramón Almánzar

Santo Domingo, RD

Patricia Ascuasiati y Marylouise Ventura eran más que amigas, hermanas de la vida y de la danza que ahora están en el peor escenario de sus vidas.

Dos mujeres con sobrados méritos artísticos y caminos de gloria que ahora chocan contra un infierno de denuncias, rumores y secretos tras el accidente en el que están involucradas y que llevó a una al martirio de un hospital y a la otra a una prisión maldita a espera de que un juez decida su suerte ante la acusación de homicidio que el Ministerio Público sustenta en su contra.

Hasta las 4:30 de la tarde del pasado 15 de febrero las vidas de Ascuasiati y Ventura transitaban cubiertas de glorias artísticas y, de cara al público, eran dos apasionadas bailarines, dos mujeres que han realizado grandes aportes a la danza dominicana y referentes obligados para toda una generación de jóvenes.

Más de 40 años como bailarina y coreógrafa acreditan a Patricia Ascuasiati como un símbolo vivo de la danza dominicana, a la que no sólo le puso su cuerpo, sino que le entregó toda su alma con pasión y amor.

Ascuasiati es definida por los profesionale del área de la danza como una creadora incansable y artista entusiasta y que además de sobresalir como bailarina y coreógrafa, ha sido actriz y maestra de varias generaciones.

Por igual, la siembra artística de Marylouise Ventura es encomiable con sus pasos tan elogiados durante cuatro décadas en el mundo de la danza, arte al que le entregó todos sus dones.

En el Ballet Nacional Dominicano, donde llegó a ser primera bailarina, fundadora y a dirigir de manera interina 2003/2004, construyó muchos de sus sueños y alentó los de otros tantos apasionados de esa disciplina artística.

También hizo lo mismo como directora nacional de danza y fue testigo de la primera promoción de la Escuela Nacional de Danza (Endanza) y del primer Festival Nacional de Danza.

Sus vidas inspiradoras dieron un vuelco ese fatídico 15 de febrero cuando la desgracia se atravesó en la autopista Duarte, cerca del kilómetro 40, en Villa Altagracia, camino a Santo Domingo, enmudeciendo la audiencia por tratarse personas tan amadas y respetadas en el sector cultural dominicano, que recibió con una ola de asombro este mar de versiones alrededor del accidente vial.

En principio se pensó en un aparente accidente de carretera, pero a medida que pasaban las horas los rumores se levantaban como polvo sobre el camino y se tejían ya otras versiones.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) expresó al día siguiente del suceso su versión del hecho: “Ascuasiati resultó con heridas graves cuando estaba revisando un neumático y su acompañante rodó el vehículo supuestamente accidental”.

+ Una grave denuncia

Sin embargo, un primo de Patricia, Alfau Ascuasiati, le puso voz a los comentarios de extrañeza o sorpresa que iban de grupo en grupo en los wasthapp al formular una denuncia grave: “Lo de Patricia Ascuasiati fue un intento de asesinato de parte de Marylouise Ventura. Patricia no quería que siguiera manejando, se paró al frente y Marylouise la atropelló, pasó por encima, dio reversa y volvió a pasarle por encima. Se fue y otras personas la llevaron al hospital”.

El pariente de la veterana bailarina indicó que ella habría declarado el intento de homicidio, antes de ser sedada en el centro médico.

Alfau agregó que Maryloise no fue al hospital ni acompañó a Patricia en la ambulancia.

Ya Patricia estaba en la Plaza de la Salud, debatiéndose entre la vida y la muerte, cuando Marylouise apareció en una nota de voz que circuló en los grupos de amigos y compañeros de oficio.

En el audio, Ventura sollozando intenta explicar lo sucedido a una persona cercana a ella: “Lo único que yo te puedo decir es que las cosas suceden. No fue culpa mía, era su vehículo y yo hice lo que ella quería que yo hiciera. Ella quiso que yo dejara de manejar. Ella quería manejar…eso no te lo puedo explicar así…y se me plantó delante del vehículo en lo que yo estaba saliendo del vehículo".

Luego añadió en la nota de voz: "Su propio exmarido me dijo, así es Patricia. Yo estoy al lado de la carretera, tratando de salir…ese no es mi carro, para poner el parking, estoy acostumbrada arriba y estaba abajo…ella había tenido una caída, me dijo tú me vas a arrollar y se cayó, eso fue lo pasó. En lo que estoy colocando el parking. La gente me dice que moviera el carro, pero ella estaba debajo. La sacamos…ella tenía la nariz con sangre, se le jodió la cadera”.

Marylouise Ventura dijo que todo estaba bien entre ellas y que “fue un capricho de ella pedirme el vehículo y tenía que hacer lo que me dijo”.

Luego señaló en lo que oye en el audio: “Tan bien que todo estaba, perfectamente llegando a la capital, se le metió de buena a primera una vaina…es lo único que te puedo decir. Todo el mundo averiguando y diciendo que yo me fui. Yo estoy vuelta un disparate, Patricia es mi hermana”.

Ante la denuncia de la familia de Patricia y otros elementos reunidos dieron causa al Ministerio Público para solicitar el arresto de Marylouise.

El Ministerio Público de Villa Altagracia explicó entonces que lo sucedió fue luego de una discusión, mientras ambas bailarinas se desplazaban por la Autopista Duarte, a bordo del vehículo conducido por Ventura.

Según la investigación preliminar, en medio de la discusión, Marylouise se detuvo porque Patricia exigía que se le permitiera asumir el control del volante por alegadas razones de seguridad".

Cuando se detuvieron, Ventura Garrido atropelló a Ascuasiati Domínguez, agrega la Fiscalía.

"Aunque una persona que transitaba por la Autopista Duarte en otro vehículo le alertó sobre el cuerpo atropellado debajo del vehículo, la imputada volvió a retroceder el automóvil y a pasarlo sobre la víctima", continúa el texto.

De acuerdo al testimonio recogido por los fiscales, Marylouise se marchó del lugar en donde ocurrió el hecho hacia su residencia, localizada en Santo Domingo Oeste, mientras otras personas que transitaban por la autopista Duarte socorrieron a la víctima.

La tarde del pasado jueves, Marylouise fue arrestada y acusada de cargos por presunto intento de homicidio contra Ascusiati Domínguez, en violación a los artículos 2, 295, 304 del Código Penal Dominicano.

El pasado domingo, el juzgado de Atención Permanente de Villa Altagracia aplazó para este miércoles 2 el conocimiento de la medida de coerción contra Ventura.

El tribunal tomó la decisión de recesar la audiencia para ese día a las 10:00 de la mañana a los fines de que la defensa de la imputada tome conocimiento del expediente, gestione presupuestos y prepare su medio de defensa.

El Ministerio Público alega que cuenta con distintas pruebas "testimoniales, documentales, periciales y materiales" que establecen la vinculación de la imputada con el hecho y que justifican su envío a prisión.

+ Las investigaciones

El informe indica que ambas se desplazaban a bordo del automóvil conducido por Ventura Garrido, quien, al detenerse a la derecha, sobre la autopista Duarte, atropelló intencionalmente a Ascuasiati Domínguez.

Según establece la instancia, el hecho estuvo motivado porque la víctima le habría exigido a la Marylouise que detuviera el vehículo a la derecha con la finalidad de conducir el resto del trayecto hacia Santo Domingo, ya que estaba conduciendo de manera temeraria.

El documental judicial plantea que al llegar a la altura del Km. 40 de la Autopista Duarte Ventura tomó la derecha y detuvo la marcha del vehículo, momento en que la víctima abrió la puerta delantera del pasajero, se desmontó del automóvil, y se desplazó hacia la parte delantera.

Cuando Ascuasiati Domínguez se dispuso a cruzar por el frente del carro, alega el Ministerio Público, de forma repentina fue atropellada por Ventura, quien le pasó por encima, quedando la víctima atrapada debajo de la goma delantera derecha del vehículo.

La audiencia de este miércoles arrojaría más luz a una tragedia inesperada para dos mujeres que durante cuatro décadas construyeron una amistad inquebrantable enlazada por su amor a la danza y a un país que hoy no puede creer que ellas estén en esos escenarios de dolor y angustia.