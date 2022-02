Al showman Ariel Santana le sube la presión y lo internan para monitoreo de su salud

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El locutor y showman Ariel Santana se encuentra interno "para observación" en un centro de salud luego de que le subiera la presión durante su rutina diaria.

"Tenía presión alta y sí, está interno, pero en observación de su salud", dijo una fuente a Listín Diario sin ofrecer mayores detalles.

El locutor y diputado Bolívar Valera en el programa radial "El Mañanero" en La Bakana 105 confirmó este jueves que su colega sufrió un percance de salud.

"Ariel Santana en el día de ayer Manolo nos informó de que tuvo una situación médica con la presión, le subió la presión, nos comunicamos con su esposa, tuvimos cerca de la clínica, no se puede ver porque está en cuidados intensivos para estabilizarlo, en cuidados intensivos por recomendaciones del médico para que no tenga celulares, para que no tenga gente, nada más lo pueden ver su esposa y su mamá", comentó Valera.

Desde el pasado 26 de abril, Santana es el productor del programa "Esto no es radio show", que se transmite por Alofoke 99.3 FM.

Junto a Santana en el espacio radial participan Gabi Desangles, Hony Estrella, Ramón Tolentino y Pedro Manuel Casals, entre otros.