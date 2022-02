Presidente Luis Abinader y otras personalidades reaccionan a la muerte de hermana de Nuria Piera

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Tras conocerse la muerte de Sonia Piera, única hermana de la periodista Nuria Piera, distintas personalidades reaccionaron a la triste noticia enviando sus condolencias a la familia.

El presidente de la República Luis Abinader, la ministra de Cultura Milagros Germán, el senador Héctor Acosta, los comunicadores Pamela Sued, Luz García, Roberto Cavada, Mariasela Álvarez, entre otras figuras.

Sonia Piera Gainza, falleció este martes tras padecer cáncer de pulmón. Piera Gainza, de 63 años, era la única hermana de Nuria. Ambas fundaron la empresa Provideo, que produce el programa Nuria Investigación Periodística y el periódico N Digital Multimedia.

La destacada periodista la describió como más de una hermana y que, en ocasiones, también cumplió el papel de papá o de mamá, o de hija.

“No habrá forma nunca de olvidarte, no habrá forma de no tenerte presente siempre y no habrá forma de no desearte que hubieras sido eterna. Lo diste todo pero hay algo que duele y me duele mucho y es que lo que nunca supiste hacer es lo que estás haciendo ahora, dejándonos solos…”, compartió Nuria.

Contó que hace un año y tres meses el diagnóstico de cáncer les cambió la vida.

El primer mandatario Luis Abinader se expresó a través de Twitter, donde dijo lo siguiente: “Expresamos nuestro pesar por el fallecimiento de Sonia Piera, hermana de la apreciada periodista Nuria Piera, quienes compartieron toda una vida y crecieron profesionalmente. Nuria, nuestra solidaridad extensiva a toda la familia. Reciban un fuerte abrazo. Paz a su alma”.

En Instagram en la publicación que compartió Piera se sumaron miles de personas famosas y seguidores de la periodista, enviándole palabras de aliento.

La comunicadora y ministra de Cultura, Milagros Germán expresó: “Nuria querida, Sonia no los deja solos. Los acompañará siempre y ya verás como la sentirás presente en cada momento importante como familia. Sé lo que sientes y sé que el dolor no se va nunca… pero un día detrás del otro irás recomponiendo tu vida sin ella, sanando. Acomodando su falta, compensando su ausencia. Te abrazo y abrazo a tu familia desde el fondo de mi corazón. Sonia ya no sufre, ya no está enferma, ya no padece. Está en paz, con Dios, de vuelta a casa”.

La presentadora Luz García: “No existen palabras de aliento para momentos como este. Un abrazo del alma”.

“Wow lo lamentó profundamente. Estoy sin palabras... todo mi amor para ustedes”, expresó Pamela Sued.

Asimismo, el periodista Roberto Cavada escribió: “Dios mío. Uff. Cuanto lo siento. Mi abrazo solidario Nuria. Mis condolencias para ti, su hijo y el resto de la familia. Ve con Dios Sonia… me quedará siempre tu sonrisa y tu eterno saludo: hermano… Los quiero. Un beso Nuria”.

Cheddy García: “Dios te de fortaleza, y la lleve a morar en la paz y el amor, de su casa eterna! Consolación y abandono en Dios”.

Mariasela Álvarez: “Sin palabras ante esto… Dios con ustedes”.