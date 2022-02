Se casó Andrea Decamps, la hija menor de Milagros Germán

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Andrea Decamps, la hija menor de la ministra de Cultura, Milagros Germán, y el fallecido dirigente político Hatuey Decamps, contrajo matrimonio con Jonathan Rivera.

La boda se realizó en una iglesia de Cap Cana. Los novios estuvieron acompañados de familiares y amigos.

Germán, quien compartió varias instantáneas del momento, le dedicó un sentido mensaje a su “chiquita”.

“Se casó mi chiquita, mi pequeña y adorable Andreas. La menor de mis hijos. La sensible niña que me hace tanto reir. Me ha dado tantas satisfacciones a lo largo de su vida que no pudiera contar y ahora me regala un hijo, Jonathan”, compartió la comunicadora en Instagram.

Y agregó: “Pido a Dios que los cuide y los guíe y que siempre se tengan el uno al otro como refugio y destino. ¡Los amo! Gracias por hacernos familia”.

Entre los invitados estuvo el periodista Roberto Cavada. Y el encargado del estilismo del cortejo nupcial fue el estilista Reading Pantaleón.