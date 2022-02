Pelotero Carlos Paulino responde a Kiara Romero por llamarlo “narcisista”

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

El pelotero Carlos Paulino reaccionó a las palabras de su exesposa y madre de su hijo, la comunicadora Kiara Romero, quien dijo que vivió en un matrimonio al lado de un “narcisista”.

“Las humillaciones, los tratos crueles, inhumanos, degradantes, son formas de violencia y tortura psicológica, utilizadas en forma frecuente, como insultos, manipulación, mentiras, menosprecio, entre otros. Vivir un matrimonio al lado de un narcisista, la cual me arrastró a una depresión severa, me dejó muchos traumas, pero también hoy en día gracias a Dios MUCHAS ENSEÑANZAS”, fue parte del mensaje Romero donde también dijo que se comenzaba a aceptar con sus cicatrices.

En ese sentido, el cátcher de los Gigantes del Cibao dijo que no es la primera vez que quieren poner su nombre por el piso y se pregunta que, “Cómo una persona que invita a quererse, invita a respetarse y a valorarse como mujer puede tentar contra su vida sin pensar en su hijo? Puede vivir pensando en hacer daño después de un pasado que supuestamente ha superado”.

Asimismo, Paulino confesó que cuando conoció a la comunicadora ella ya tenía siete intentos de suicidio. Sin embargo, “te acepté como eras y te intenté ayudar con ayuda psicológica y nunca fuiste, entre muchas cosas más que prefiero no contar porque para mi ese es un pasado muerto y enterrado”.

Según el pelotero, evitó en alguna ocasión que Romero se lanzara de un edificio y que se cortara las venas.

Sobre llamarlo “narcisista”, dijo que la actriz vive “trastornada” por no querer cerrar el ciclo.

“Me llamas narcisista cuando aquí la única que TIENE LA NECESIDAD EXCESIVA DE LLAMAR la atención eres tú a costillas mías? Cuando la única que está generando conflictos eres tú el querer hacerme la vida imposible y dañarme a cómo dé lugar. Si buscas bien qué significa el término narcisista te describe completamente a ti”, escribió en las historias de su Instagram.

Paulino dijo que ha callado por respeto al hijo que tienen en común, “pero ya me tienes cansado con tantas calumnias”.

Por último, le pidió a que ya no lo mencione más porque él dejó todo atrás y está viviendo tranquilo y la conciencia en paz. Igualmente, la invitó a que haga lo mismo.

En agosto del año pasado, el pelotero se casó con Kim Arias, una mercadóloga que se describe en su perfil de Instagram como “amante al gimnasio”.

Versiones de ambos sobre el día del incidente

Carlos Paulino se casó en el 2015 con la comunicadora Kiara Romero. DE esa relación nació su hijo.

Romero y Paulino hicieron pública su separaron tras la actriz lanzarse desde el tercer piso de un edificio en San Francisco de Macorís, sufriendo lesiones graves.

Fracturas en ambas muñecas, tobillos y en la zona lumbar, fueron las consecuencias físicas que le provocó el suceso y con algunas de ellas aún sigue lidiando. Ha recibido más de ocho cirugías para poder caminar.

La expareja no quedó en buen término. En el 2019 en una entrevista en “Mujeres al borde” (canal 11), Romero dijo que sufrió depresión posparto, pero no se percató que estaba pasando por eso y lo comentó con su pareja en ese momento y él le dijo que pensara en su hijo.

Según contó la joven francomacorisana, su exesposo no supo cómo ayudarla porque ignoraba lo que era la depresión y no buscó ayuda porque pensó que podía superarlo por sus propias fuerzas.

Sobre las razones por la cual intentó quitarse la vida, la presentadora confesó que fue una mezcla de muchas cosas, desde la depresión posparto que había vivió cuando nació su hijo, los engaños de su pareja hasta problemas económicos por los que estaba atravesando su exesposo.

También contó que el 29 de noviembre del 2018, el día que intentó suicidarse, ella y su expareja habían tenido una discusión.

Sin embargo, en otra entrevista y en el mismo espacio televiso, el deportista negó esa versión y dijo que ya no estaban juntos como pareja.

“Para ese tiempo ya nosotros estábamos separados”, dijo Paulino y también desmintió la versión de infidelidad. “Nosotros no discutimos porque si ese día nosotros hubiéramos discutido y ella se lanza yo hoy en día no habría podido estar aquí sentado. Porque no pudiera vivir con la culpabilidad en mi mente”.

Paulino vivió un momento difícil. Estuvo preso dos días bajo investigación y producto de eso perdió un contrato con un equipo de béisbol internacional que iba a firmar el mismo día que sucedió el incidente. A pesar de que la comunicadora cuando despertó lo absolvió de toda culpa y dijo que él no tenía nada que ver con lo que había pasado.

Reveló que le molestó lo que dijo la también actriz y bailarina sobre que él la abandonó luego del suceso: “Aun estando separados, yo estuve ahí y su familia lo sabe. Yo me aparté de lo que tenía que apartarme; dejé de jugar pelota, yo me quité de todo… Me dediqué a estar con ella en la clínica”.