Esta es la banda sonora de “Marry Me”, película protagonizada por Jennifer López y Maluma

Jennifer López y Maluma, protagonistas de la nueva comedia romántica de “Marry Me”, anunciaron el lanzamiento de su anticipada banda sonora original.

Recientemente, los co-protagonistas estrenaron la canción que oficialmente da nombre a la película, “Marry Me (Kat & Bastian Duet)” para sus fans alrededor del mundo. La cinta se estrena en cines y exclusivamente por Peacock a partir del 11 de febrero.

Esta noche, López y Maluma harán el estreno en directo de “Marry Me (Kat & Bastian Duet)” en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon por NBC.

Ambos artistas deleitan con esta banda sonora que destaca con temas emocionantes y románticos de los géneros de pop, pop latino, reggaetón y dance. El álbum incluye su éxito del 2020 de corte urbano “Pa’ Ti” de la autoría de Lopez, Maluma, Andrea Elena Mangiamarchi (aka Elena Rose), Jon Leone y Edgar Barrera, producido por Leone y Barrera.

“Marry Me” también incluye “Segundo”, una balada poderosa y seductora interpretada por Maluma y co-escrita por él y Edgar Barrera. Esta canción figura en un momento clave de la trama. De este álbum también se desprende una versión en balada de “Marry Me (Kat & Bastian Duet)”, con una mezcla cálida de letra en español e inglés.

El 3 de febrero, López y Maluma actuaron en un concierto y evento exclusivo virtual en vivo por Snapchat, siendo representados por sus avatares personalizados de Bitmoji. Sus Bitmojis interpretaron las canciones de la banda sonora “Church”, “Marry Me”, “Pa’ Ti” y “On My Way”.

LISTA DE CANCIONES:

1. Coolidge Crew – “Here Comes The Bride”

2. Jennifer Lopez & Maluma – “Marry Me (Kat & Bastian Duet)”

3. Jennifer Lopez & Maluma – “Pa Ti (For You)”

4. Jennifer Lopez – “Church”

5. Maluma – “1 En 1 Million”

6. Jennifer Lopez – “Love of My Life”

7. Jennifer Lopez – “After Love (Part 1)”

8. Jennifer Lopez & Maluma – “Marry Me (Ballad)”

9. Maluma – “Segundo”

10. Jennifer Lopez – “On My Way (Marry Me)"

11. Jennifer Lopez – “Nobody’s Watching (Marry Me)"

12. Jennifer Lopez – “Love Of My Life” [Arkadi Remix]*

13. Jennifer Lopez & TELYKast – “On My May (Marry Me)” [TELYKast Remix]*

Acerca de MARRY ME

Jennifer López interpreta a la súper-estrella musical Kat Valdez, y Owen Wilson como Charlie Gilbert, un profesor de matemáticas: completos extraños que aceptan casarse y luego conocerse. Un romance improbable sobre dos personas diferentes que buscan algo real en un mundo donde el valor se basa en los me gusta y los seguidores, Marry Me es una historia de amor moderna sobre la celebridad, el matrimonio y las redes sociales.

Kat Valdez (Lopez) es la mitad de la pareja de celebridades más sexy de la Tierra con la supernova de la nueva música Bastian (Maluma, haciendo su debut en la pantalla grande). Mientras el ineludible sencillo de Kat y Bastian, “Marry Me” escala las listas de popularidad, están a punto de casarse en presencia de sus fans en una ceremonia que se transmitirá en múltiples plataformas.

El profesor de matemáticas de secundaria divorciado Charlie Gilbert (Owen Wilson) ha sido arrastrado al concierto por su hija Lou (Chloe Coleman, Big Little Lies) y su mejor amiga (Sarah Silverman). Cuando Kat se entera, segundos antes de la ceremonia, que Bastian la ha engañado con su asistente, su vida gira a la izquierda cuando tiene un colapso en el escenario, cuestionando el amor, la verdad y la lealtad. A medida que su mundo de gasa se desvanece, mira a los ojos a un extraño, un rostro entre la multitud.

Si lo que sabes te decepciona, entonces quizás lo que no sabes es la respuesta, y así, en un momento de inspirada locura, Kat elige casarse con Charlie. Lo que comienza como una reacción impulsiva se convierte en un romance inesperado. Pero a medida que las fuerzas conspiran para separarlos, surge la pregunta universal: ¿Pueden dos personas de mundos tan diferentes salvar el abismo que los separa y construir un lugar al que ambos pertenezcan?