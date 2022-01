Omega desmiente pida recompensa por apresamiento de agresor sexual de su hija

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El merenguero Omega desmintió que haya ofreciodo 100 mil dólares como recompensa por la captura del alegado abusador sexual de su hija adolescente y adelantó que el acusado está en manos de la justicia.

"El agresor ya está en manos primero de Dios y luego de la justicia", publicó Omega en su Instagram, al tiempo de negar que haya ofrecido una recompensa monetaria por encontrar al joven señalado como violador.

"Me veo en la obligación de detener estos rumores difundidos, esto es totalmente falso, no me he pronunciado, ni he publicado tal cosa ni he ofrecido ninguna recompensa para estos fines", comentó.

De acuerdo con información publicada en las redes sociales por la madre de la menor, la agresión habría sucedido en noviembre del 2021, mientras su hija de 14 años visitaba a su abuela.

La familia interpuso la denuncia un mes después, luego de enterarse de lo sucedido gracias a una conversación entre la hija y una amiga.

“La querella se puso el 17 de diciembre en la Fiscalía. Nadie le quiere hacer daño a nadie, las conversaciones están ahí”, escribió la mamá en una storie de Instagram.

La menor identificó a su presunto agresor, quien fue detenido por las autoridades, aunque días después fue puesto en libertad.

Por medio de las redes sociales, Omega ‘El Fuerte’ ha expresado el gran amor que siente por su hija, a quien llama “princesa”.

“Lo más bello de papi… Mi primer tatuaje de un nombre. Mi princesa de papá. Cómo verte tan grande y linda me hace estar feliz y a la vez tan triste. Dios te me proteja siempre”, escribió el cantante en un post de Instagram, junto a uno foto en la que aparece con su hija cuando era una niña pequeña.