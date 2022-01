Figuras dominicanas y boricuas que navegan en las aguas del amor

María Tejada Lorenzo

Santiago de los Caballeros, RD

República Dominicana y Puerto Rico no solo están unidas en el ámbito musical con sus ritmos caribeños, la alegría que caracteriza su gente y una cultura similar, sino también con el romance entre artistas de estas nacionalidades que agrega otro factor común entre las islas. Estas son las figuras del arte que tienen o han tenido una historia de amor en los últimos años.

En el ojo público del momento se encuentra el puertorriqueño Anuel AA y la dominicana Yailin la más viral, una relación confirmada por el cantante urbano, y exhibida por ambos en sus respectivas redes sociales.

Anuel ha llenado de obsequios a la dominicana que ha presumido de lujosas joyas, flores, y románticos regalos. “Gracias por hacerme tan feliz en tan poco tiempo Enma”, escribió Yailin, recibiendo la respuesta de parte de Anuel: “Mia. Más mía que tuya”.

En el mundo urbano, el empresario artístico Raphy Pina y la dominicana Natti Natasha se conocieron en 2013, pero fue a finales del 2016 cuando su sello discográfico Pina Records decidió firmarla.

Tras años de rumores de una relación, en 2021 Raphy y Natti, finalmente, confesaron su romance y a la vez dieron a conocer los planes de la boda. Como fruto de este amor, el 22 de mayo de ese año nació su hija Vida Isabelle.

+ Jlo y Alex Rodríguez

La cantante de ascendencia boricua Jennifer López y el dominicano Alex Rodríguez se reencontraron en 2017 en Los Ángeles y para el 31 de marzo de ese año confirmaron los rumores de una relación. En 2019 con un anillo de esmeraldas, valorado en más de un millón de dólares, López fue pedida en matrimonio, pero la pandemia retrasó la boda y el 15 de abril 2020, la famosa pareja anunció el fin de su relación.

+ Charytín y Elin

El amor del actor puertorriqueño Elin Ortiz y la dominicana Charytín Goyco fue muy publicitado, la pareja se casó en 1974. En 1979 nació su primer hijo, Shalim. En 1991, la pareja tuvo a los mellizos Alexander y Sharinna. Charytín enviudó en el 2016.

La dominicana Alexandra Malagón conquistó el corazón de Danny Rivera, con quien se casó en 1988, pero no fue hasta 1996 cuando por mutuo acuerdo tomaron la decisión de divorciarse.

Pasaron los años y en 2005 Malagón y Gilberto Santa Rosa anunciaron oficialmente la relación. La modelo narró la romántica pedida de mano de su amado Gilberto bajo la lluvia y en la torre Eiffel, con quien se casó en abril de 2013.

La actriz dominicana Xiomara Rodríguez declaró que se fue del país por amor al destacado productor boricua Raúl Méndez, con quien ha formado familia y equipo de trabajo exitoso en el teatro tanto en Puerto Rico, como en el país.

+ Anthony y Yolandita

Fue en los 80 que el amor del fenecido Anthony Ríos y Yolandita Monge comenzó a florecer. La prensa lo calificó como “el romance de la época” y sin esperarlo, concluyeron su relación. Así lo definía Anthony Ríos, al referirse al tema.

+ Toño e Ivette

Toño Rosario e Ivette Cintrón se casaron en 1991, y procrearon a Antonio Rosario Cintrón. El amor se terminó y en 1997 decidieron divorciarse. La boricua demandó a Toño por pensión alimenticia, en la actualidad padre e hijo mantienen contacto.

Con el pasar de los años ambos han sabido afrontar sus problemas personales, pero no se les ha visto más cercanía.

+ Xiomara Rodríguez y Raúl Méndez

+ Georgina Duluc y Marcos Irrizarry

Otra relación mediática fue la de la actriz y comunicadora dominicana Georgina Duluc on Marcos Irrizary, quienes se separaron de manera definitiva en 2019.

“Se merecen saber que estoy en una nueva etapa, quien fuera mi marido hasta este momento, Marcos Irizarry y yo hemos decidido, hemos tomado la penosa y difícil decisión de separarnos”, dijo Duluc en un comunicado en junio de 2019, aunque los comentarios de separación venían de antes.

En el 2017, la pareja también anunció que se separaba, en esa ocasión las declaraciones salieron de Marcos Irizarry quien dijo que el rompimiento no había sido su culpa.

“Estamos pasando por momentos difíciles. Hay un corazón que sabe quién ha sufrido y se trata de levantar ante las circunstancias. No soy perfecto. Soy un hombre que calla. Si en esta nueva relación me separo, no es por mí, tal vez Dios no quiere eso”, afirmó al “Circo de la Mega” en Puerto Rico.

Días después el empresario a través de la red social buscaba la reconciliación con Duluc con un mensaje y una foto de ambos dándose un beso.

“La felicidad de un hombre jamás será completa sino tiene a su lado la mujer de su vida. Quiero que estés a mi lado en todas las batallas que nos faltan por dar, te necesito mi amor, ya no puedo estar más sin ti. Te amo @georginaduluc”, escribió. Al final, en 2019, ya nada fue igual y terminaron hasta el sol de hoy.