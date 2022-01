Amara La Negra se muestra en la redes a punto de dar a luz

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La cantante y presentadora de televisión de ascendencia dominicana Amara La Negra, dejó ver en sus redes sociales su avanzado estado de embarazo.

Amara anunció el pasado mes de noviembre que estaba embarazada de gemelos y que con el nacimiento de sus hijos se convertiría en madre soltera.

“Nada más me había hecho la prueba de orina. Y cuando la muchacha [enfermera] me pone el sonograma dice: Wow, hay dos sacos gestacionales. Estaba sorprendida, no procesaba lo que me estaba diciendo”, reveló la artista cuando dio a conocer la noticia de su embarazo.

Reveló que fue durante una de las grabaciones de Love & Hip Hop Miami (VH1), que descubrió el embarazo cuando acudió a realizarse una prueba tras sentir que algo no andaba bien con su salud.

“El instinto de mujer me dijo: Hazte una prueba de embarazo. Me hice mi prueba y salí positiva”, precisó Amara. “Estaba nerviosa. Lo primero que pensé fue en mis trabajos y en mis proyectos, decirle a mi mamá: ‘¡Mi vida va a cambiar!”.