Alexandra MVP: en el 2022 piensa convertirse en madre, muda en Santo Domingo a su familia rumana

Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

Alexandra Hatcu, la europea más caribeña, conocida popularmente como Alexandra MVP, tiene sus planes bien definidos para este nuevo año, entre ellos convertirse en madre por segunda vez.

“Yo el año pasado le andaba corriendo a ser madre, pero para este 2022 si Dios quiere me gustaría tener otro bebé, esta vez un varoncito”, expresó la influencer a Listín Diario.

Alexandra reveló que tiene una pareja con la cual tiene metas, pero todavía no se siente preparada para hacer pública su relación.

“Tiempo al tiempo, la verdad es que me decepcionada ver las cosas que pasan en las redes y saber que hay personas que verifican absolutamente todo de una pareja, por eso es que hasta el momento no me siento preparada para hacerlo público”, comentó.

La fashionista agregó que de salir embarazada es probable que el público se entere “cuando dé a luz a la criatura”.

+ Los Hatcu se mudan

Detrás de la figura pública y empresaria existe un amor genuino por la familia, lo que la hace colocar a su hija y familia por encima de cualquier cosa.

“Ser madre es espectacular, lo mejor de todo es que tengo a mi hija (Charlotte), ella es mi motor para seguir adelante y para hacer cualquier cosa en mi día a día, es todo pensado en ella, primero mi hija y después voy yo”, dijo.

Del mismo modo, reveló que para 2022 tendrá en el país a sus padres.

“Estoy muy feliz porque mi mamá vino de vacaciones por un mes y se quedó viviendo conmigo, le pasó lo mismo que a mí –dice con risas y emoción- ya dentro de unos meses también viene mi papá y se quedarán aquí conmigo, eso es lo mejor”, manifestó.

En su rol de influenciadora, Alexandra cuenta que los desafíos más retadores para una figura pública son los comentarios, personas que no te conocen juzgan sin saber absolutamente nada que está pasando”.

La influencer citó como ejemplo uno de los momentos más problemáticos en las redes sociales. “Lo que más me marcó fue cuando salió que yo me iba a hacer un OnlyFans, yo duré dos días sin dormir cuando eso, la gente pensaba que yo iba hacer contenido desnuda”, narró.

Aunque confesó que fue “una estrategia muy grande para una entrevista a Alofoke”, en el que ese era el punto de partida.

Sin embargo, esto trajo como consecuencias mensajes de muchas madres que se sentían identificadas con Alexandra diciendo: “Wao, qué vergüenza, nunca pensé eso, tienes una hija”. Ella tiene claro que “nunca haría algo así”.

En las redes sociales luce expuesta y desinhibida, pero en su vida privada es más rescatada: “Yo me exhibo así en mis redes, pero la verdad yo no andaría siquiera con prendas exageradamente cortas”.

Así como ese mal entendido, han surgido otros en los que Hatcu aseguró “no tenía intención alguna” de las consecuencias, como la carta publicada de su hija a Santa Claus, donde pedía que “no era mucha molestia su papá la vea”.

¿Qué le genera más ingresos a la MVP?

Alexandra tiene en sus manos varios proyectos a los que les dedica el 100 por ciento de sí misma, a raíz de esta entrega obtiene unos números considerables, expresó que es debido a que “se vive y ama lo que hace”, la moda representa a la influencer.

La tienda On Point Girls que lanzó en 2019 en compañía de una amiga, ha resultado ser una fuente de ingreso “casi al mismo nivel” que sus redes sociales.

Solo en la pandemia la tienda sí tomó más fuerza y era su mayor fuente de ingreso.

“Desde el principio de On Point siempre nos ha ido bien, pero cuando disparamos fue en pandemia, teníamos solamente tres empleados al inicio y con las compras de la pandemia tuvimos que entrar alrededor de 18 personas”, declaró entusiasmada.

En esa misma línea, para junio del 2021 Alexandra decidió abrir un nuevo proyecto junto a su mejor amigo, nombrado MVP BY TZAR, proyecto que se llevará a cabo en Estados Unidos.

La modelo expresó que es un proyecto un “poco más glamuroso, diferente que On Point” porque es ropa más formal e incluirá ropa para caballeros.

+ Sueños por cumplir

Muchos han relacionado a la dominicana por elección como artista del género urbano. Sin embargo, “no me interesa ser artista” y para confirmar ese dato agregó que “soy muy tímida” y que se “desmayaría” en una tarima.

No obstante, siempre ha querido ser parte de una película o serie. Admitió que ha recibido muchas propuestas pero “no es lo que busco”.

Alexandra tiene la capacidad de determinar cuáles proyectos le agregan “algo bueno” a su carrera. Sobre ese particular declaró que “no todo el dinero se coge” y confesó que ha rechazado papeles estelares en proyectos de cine.

Para sorpresa de muchos, si Alexandra no se hubiese dedicado a las redes sociales, trabajar con disqueras era otra opción.

“Tengo mucho conocimiento del negocio de la música y me encanta, me hubiese gustado trabajar con algún artista”, puntualizó.

Apegada a RD. Al separarse de su expareja, el cantante urbano Mozart la Para, en aquel entonces, muchas personas especulaban que ella volvería a Europa a encontrar rumbo en su vida. Sin embargo, declara que “no volvería a vivir en Rumania”, por la manera en la que se adaptó a República Dominicana y su cultura.

Con una voz segura y firme declaró que cuando se divorció “se puso para ella”.

Familiar. A sus 32 años la MVP ha logrado convertirse en empresaria, influencer, modelo, y expresa que con el “favor de Dios, próximamente actriz”, todo esto sin dejar de lado que también es madre, hija y hermana de una familia que considera su motor en la vida.

A República Dominicana llegó por amor, a los 18 años, y se quedó con la excusa de “unas vacaciones”.

“Tenía 18 casi 19 y sabía que mis padres no me iban a dejar mudarme, así que les dije que me iba a ir por un mes y que iba a volver y más nunca fui, pero siempre he visitado mi país, junto con mi niña”, expresó Alexandra a carcajadas.

Aunque su procedencia es de una cultura diferente, se sintió “muy perteneciente a RD” y describe que fue “la cultura, la gente, el clima, la comida, la música que la amarró con el país”, y pone de ejemplo a su hija Charlotte, quien nació y vive junto con ella en Quisqueya.