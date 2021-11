Anuel sorprende a Karol G en pleno concierto

Redacción Entretenimiento

Aunque hace unos meses ya no están juntos, Karol G y Anuel siguen teniendo química. Al menos sobre el escenario. Y eso fue lo que vivió el público de Puerto Rico la noche de este domingo en el concierto de la artista cuando el trapero sorprendió al subir al escenario.

Fue en el momento en que Karol G comenzaba el medley de “Culpables” y “Secreto” que el artista apareció mientras el público estallaba en euforia.

Los “Bebecitos” cantaron y bailaron como si nunca se hubieran separados.

Karol G sufrió una fuerte caída el pasado viernes en su concierto en el FTX Arena, de Miami. La cantante se cayó por las escaleras del escenario en el que se estaba presentando.

Fue el pasado 20 de abril que tras varios meses de rumores el artista puertorriqueño confirmó que pusieron fin a la relación.

“Hace como cuatro meses que no estamos juntos y no tenemos mala relación ni mala comunicación, estamos bien por eso es que nos han visto juntos como dos o tres veces. Obviamente yo la amo, ella me ama tratando de recuperar lo perdido, pero ya definitivamente ella decidió tomar su rumbo y yo también”, expresó el artista.