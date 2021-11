Zendaya y Tom Holland: el más reciente resultado de “Spiderman”, el Cupido de esta pareja

Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

El amor de la actriz Zendaya con el bailarín británico y actor Tom Holland era algo que se especulaba por los fanáticos desde sus protagonismos en la película de “Spiderman”, en 2016, aunque la película se estrenó en 2017. Los actualmente enamorados tenían 19 años de edad para ese entonces.

Ambos actores, de 25 años, aseguraban que su relación era únicamente de amistad, “él es literalmente mi mejor amigo, en los pasados meses tuvimos que viajar en tours de prensa juntos”, explicó Zendaya en 2017.

Posteriormente la pareja comenzó a dar señales de una relación de amor, especialmente luego de que Tom debutara en Instagram en una foto en la piscina con Zendaya.

Ya para 2021 la pareja tiene una relación más abierta y afirmando su relación con la más reciente publicación en instagram de Tom: “Naaa, basta (junto a emoji de corazón). Un logro increíble para una persona mas increíble, felicidades @Zendaya y @Luxurylaw, ustedes merecen todo esto”.

Fue el mensaje de Tom luego de Zendaya a sus 25 años ganara el Fashion Icon Award, convirtiéndola en la persona más joven en recibir dicho honor.

Tom Holland y Zendaya son la pareja del momento, pero no ha sido la primera que ha surgido a raíz de la película del “Hombre Araña”.

Del mismo modo en 2001 surgió la primera pareja de Spider-Man, pero fue también la que más se replanteó si era real o simplemente un montaje para promocionar la película.

Raimi comentó en una entrevista con The Sydney Morning que en realidad le preocupaba esta relación, porque rompieron antes de rodar la segunda parte y le preocupaba que no tuviesen la misma química. Pero finalmente no fue así.

Luego la película atrapó a Andrew Garfield como protagonista y Emma Stone, quienes protagonizaron la segunda secuela de Spiderman aunque su relación inició en 2011 y rompieron en 2015.

“Estoy muy feliz y enamorado. Mis amigos son geniales, mi familia es excelente y todos felices y sanos”, comentó Holland en reciente entrevista.

Además se refirió a lo difícil que es para un artista de Hollywood mantener su vida privada y pública por separado. “Es el precio a pagar”.

Ahora solo falta que la pareja se presente de manera formal ante el público y la prensa mundial.

Quizás el próximo 13 de diciembre sea ese día, durante la avant premiere de “Spider-Man: No Way Home”.