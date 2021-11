Oriana Lucas y Gabriel Pagán: unidos en el amor, la crianza de un hijo y en una canción

Pachico Tejada

Santo Domingo

El dominicano Gabriel Pagán y la venezolana Oriana se conocieron hace dos años y medio, cuando la cantante y compositora se mudó a Miami, luego de realizar estudios musicales en Los Ángeles, California, y empezaron a hacer colaboraciones musicales. En esos encuentros nació el amor y más tarde llegó un hijo.

“Es algo bastante especial. Creo que es una de las cosas más mágicas que me ha pasado. alguien que te entienda”, comenta Oriana, quien ve como una virtud el hecho de que ambos se dediquen al mismo oficio, como otros artistas de su generación (Camilo y Evaluna o Mike Bahía y Greeicy, por ejemplo).

Ellos forman una pareja especial que, aparte de compartir la música están enlazados por el amor y la crianza de un hijo. Ahora promocionan el tema “Río”, dedicada a su hijo de cinco meses.

Con esta canción, que fue publicada el pasado viernes 5 del mes en curso, Oriana considera que con ella aportan su granito de arena en la promoción de valores familiares en la juventud.

Esto sobre todo en los actuales momentos, cuando la música que más ruido hace, se enfoca precisamente en lo contrario. “¿Qué se puede esperar de este mundo si nosotros no somos los primeros que damos el ejemplo y salimos a apostar por algo como eso?”, se pregunta Oriana, quien entiende que ahora que es madre ve su vida artística de otra forma.

La artista, quien ha publicado temas como “Es el momento” y “Lo vi venir”, participó en La Voz Estados Unidos, donde tuvo a Carlos Vives como coach, comenta que aunque, respeta el género urbano, y que lo disfruta cuando está en fiesta, también hay espacio para que se puedan plantear temas como el que tratan en “Río”.

En esta canción, dos padres expresan el amor que sienten por su hijo. “La creamos cuando me enteré de que estaba embarazada”, explica al hablar de la canción, escrita por ellos dos en colaboración con Daniel Gómez, y que es un reggae suave y de ritmo agradable y con aire playero. La producción de esta canción estuvo a cargo de Alexander Castillo “AC” y Jeff Martinez “Realmind”, quienes han trabajado con artistas como Justin Bieber, Shakira y Chino y Nacho.

El merengue

Gabriel Pagán es una de las figuras más recientes del merengue, un artista que ha tenido junto a otros pocos, la responsabilidad de poner al día un género cuyos principales artífices no representan atractivo para el público joven, por una cuestión generacional.

Es por ello que defiende una obra en la que las fusiones están presentes, para que el ritmo dominicano pueda ser más atractivo de cara a nuevas audiencias. “Mi constante siempre ha sido mostrar al merengue con una cara lavada, a como estamos acostumbrados a verlo”, comenta Pagán, y que con lo rico que es este género, no se le ha sacado todo el provecho que puede sacársele.

En la actualidad, promociona el tema “A pasito lento”, que se extrae de su álbum “Made in RD”, publicado el 30 de mayo de 2020, y que se trata de otro merengue con el que espera seguir inculcando un tipo de sentido musical en los jóvenes de hoy, algo que entiende que no la perdido, pero a la que no está acostumbrado a estar expuesto. “Esa ha sido mi labor, sembrar esa semillita ahí y ver qué pasa con la nueva generación”, explica.

Para el año entrante, el joven cantante y compositor promete la expansión del merengue, ya que pretende, apoyándose en las fusiones, “llevarlo a donde no ha llegado”.