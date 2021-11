Héctor Acosta dejará iniciadas las fiestas navideñas en Santo Domingo

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

"El Rumbon Navideño" de Héctor Acosta (El Torito), este viernes 5 de noviembre en el Hotel Dominican Fiesta, dejará iniciadas las fiestas navideñas en Santo Domingo.

El artista más popular del merengue y la bachata promete una noche maravillosa y espectacular para bailadores.

Con un repertorio de canciones exitosas y con más de 40 presentaciones en su tour por los 52 estados de la nación Americana Héctor Acosta regresa entusiasmado y feliz para cantarle a sus seguidores y a los que gustan del buen merengue y la bachata.

La cita es este viernes 5 de noviembre en el salón Ambar del hotel Dominican Fiesta desde las 10 de la noche.

Entre los grandes éxitos que interpretará "El Torito" se encuentran "Lo que tiene ella", "Me voy", "Perdóname la vida", "Mi niña", "Primavera azul", "Me duele la cabeza" ,"Amorcito Enfermito", "Quizás sí, quizás no", "Perdóname la Vida", "Me Duele La Cabeza", "Me voy", "Si tú estuvieras", "Con que ojos", "Cómo te olvido" y "Dominicano donde quiera".

También incluye "Entrégate", "Me Voy" (con Romeo Santos), "Loca conmigo", "Te Mando Flores", "Enamorado", "Cómo Me Curo", "El Mujerón", "Dominicano Donde Quiera", "La Chiflera", "Pa' Casarme", "Que Vuelva Mi Morena" y "Sin Ti".

Un moderno escenario y dos pistas de baile serán parte del montaje que permitirá a los asistentes el poder bailar y cantar los más grandes éxitos del más importante intérprete del momento en la música tropical y caribeña bailable.

Con mesas y asientos numerados y el servicio de primera que caracterizan al hotel Dominican Fiesta y la buena organización en eventos la noche será para divertirse y disfrutar en grande.

Las boletas están a la venta en el lobby del hotel Dominican Fiesta en @uepatickets @jumbo_rd @supernacional Club de Lectores del Listín Diario.