Alejandra Espinoza: "La realidad fue que yo me topé con un mal médico"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Alejandra Espinoza vivió el susto de su vida en un hospital. Derrame cerebral, parálisis o esclerosis múltiple le fueron atribuidos sin ser verdad y ella culpa al doctor que la atendió en emergencia, haciéndole un diagnóstico errado de su salud cuando fue internada hace nueve días.

"La realidad fue que yo me topé con un mal médico. Yo voy a emergencia, me hacen todos los exámenes y él médico con el que yo me topo, el neurólogo del hospital donde a mí me internan, ese neurólogo fue un muy mal neurólogo porque me empezó a medicar como si a mí me hubiese dado un ataque de epilepsia. Ese medicamento era muy fuerte, además de todos los sustos que me hizo pasar", afirmó la animadora de Nuestra Belleza Latina, de Univision.

La presentadora de televisión comentó en el podcast "Entre hermanas", con su hermana Damarys Jiménez, que no había ofrecido detalles de lo sucedido porque no le gustaba sentirse jamás una víctima de nada, y menos que sientan lástima por ella.

“En cuanto salí del hospital, yo quería regresar a trabajar porque no me gusta victimizarme, sentir que la gente me tiene lástima por mí. Al igual que el resto del mundo tengo días bueno, días malos”, explicó sobre lo que vivió hasta llegar al hospital.

Espinoza sostuvo que además de que los medicamentos le cayeron mal, el temor comenzó cuando el neurólogo de emergencias le dijo que todos los síntomas indicaban que tenía esclerosis múltiple.

"Todo lo que ese médico hizo fue negligencia… Nadie sabía decirme nada, todos los exámenes estaban bien, pero el doctor decía cosas una peor de la otra. Yo no tenía dolor, no tenía malestar, lo que me ponía mal era el medicamento”, relató.

Al abundar sobre el tema contó: "Él ya llega y me empieza a decir: - ¿En tu familia hay una persona que tenga esclerosis múltiple'. Y yo: - No'. 'Es que yo creo que por ahí va la cosa', me dice. ¿Tú sabes lo que me pasó por la cabeza en ese momento? Lo que yo viví esos días en el hospital fue bien fuerte porque nadie sabía decirme nada. Llegaban mis exámenes y era como que todo está bien, pero el doctor decía: - Es que yo creo que por aquí va la cosa'. Cada cosa que él me decía 'por aquí va' nada era positivo, todo era como que supernegativo".

Luego la presentadora fue vista por otro neurólogo, que finalmente le dio el diagnóstico correcto: una migraña compleja.

"Yo fui a ver otro neurólogo el día lunes y ese neurólogo fue el que me dijo: - No entiendo para empezar por qué ese neurólogo te mandó medicina para la epilepsia'. No entendía por qué me dieron la medicina que me dieron, no entendía ese doctor por qué me dijo todo lo otro que me dijo el médico. Me topé con el doctor equivocado, esa fue la realidad", subrayó.

Espinoza regresará este domingo a conducir el programa televisivo ‘Nuestra Belleza Latina’, de Univisión, luego de que la semana pasada Giselle Blondet la cubrió.