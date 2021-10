¡Carlos Silver no se rinde! Por cuarta vez va por el récord Guinness ahora desde España

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Carlos Silver no se rinde. El cantante dominicano irá por cuarta vez por el récord Guinness de más horas cantando sin parar en un escenario esta vez desde España.

Con “RD no se rinde 4” Silver estará desde el 19 al 24 de diciembre la puerta del Sol de Madrid intentando por cuarta ocasión romper el récord.

Carlos Silver se encuentra en España desde ya para preparar todo lo concerniente al reto que no ha llegado a cumplir en las tres veces que lo ha intentado.

¡Cuando tocas la puerta número 100 con el mismo entusiasmo que la puerta número 1 y si es necesario tumbar aquellas que no nos abren, entonces no hay lugar para otra cosa que no sea el éxito!”, expresó Silver.

“Del 19 al 24 de diciembre, una noche buena en la que todos los dominicanos al rededor del mundo, nos llenaremos de orgullo patrio, estaremos enarbolando nuestra bandera tricolor, en la puerta del Sol de Madrid, colocando indeleblemente, el nombre de nuestro país, en las páginas de la historia”, informó.

La última vez que el cantante dominicano intentó romper el récord fue a final del año pasado que aunque completó la hazaña, Guinness no lo certificó porque no cumplió con el tiempo de descanso establecido.

“El Sr. Silver no cumplió con los lineamientos durante el intento de récord, especialmente el relativo a las pausas de descanso permitidas, habiendo sido las mismas más largas de lo permitido en nuestro reglamento", determinó Guinnes World Records.

A esto el cantante respondió y dijo que esta vez fue porque se repitieron varias canciones el mismo día y eso es una regla de Guinness, aunque se justificó diciendo que cada vez que se daba cuenta que se repetían los temas los mandaba a quitar y seguía cantando a capella.

También se quejó del trato de Guinness explicando que según los jueces la falla la tuvo en el segundo día, pero lo dejaron continuar hasta el final sin pararlo.

Silver reiteró que: "Hasta que yo no logre mostrarle al mundo y a mis hijos que no debemos rendirnos para lograr nuestros sueños yo no voy a detenerme".

Esa fue la tercera ocasión en la que Silver intentó obtener el título Guinness, después de que en diciembre de 2016 pasara cuatro días y nueve horas cantando, pero en esa ocasión no había jueces de la organización que dieran fe del logro, por lo que el récord no fue registrado. Luego lo reintentó en 2019 cuando fue descalificado.