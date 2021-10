Alejandra Espinoza descarta sufra derrame cerebral, parálisis o esclerosis múltiple

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Alejandra Espinoza está bajo control médico, pero todavía no determinan qué tiene en realidad. Ella aclaró que no se trató de un derrame cerebral, ni parálisis ni esclerosis múltiple. La presentadora se encuentra hospitalizada para los estudios de lugar y espera volver pronto a casa.

"De repente se me fue la cara de lado; llegué con una parálisis facial aquí al hospital. Los doctores, hasta el día de hoy, no encuentran la razón por la cual me sucedió eso", explicó Espinoza.

Luego detalló: "El neurólogo pensó que tenía esclerosis múltiple. De verdad mi cabeza estaba… no tienen idea. De ayer a hoy no tienen idea lo horrible que fue... Pero, gracias a Dios, no fue nada de lo que ya les mencioné. No fue un derrame, no es esclerosis múltiple que es lo que a mí me tenía, de verdad, muy preocupada los últimos días porque, de repente, tenía un problema de que no podía ver; estaba perdiendo visibilidad del ojo derecho".

La presentadora mexicana del concurso televisivo "Nuestra Belleza Latina" expresó que se siente mucho mejor, los análisis salieron perfectos y en cualquier momento regresaría a casa junto a su pequeño Mateo.

La comunicadora de Univislón agradeció todas las muestras de cariño expresada a través de las redes sociales y por sus familiares, dijo que realizó el vídeo porque ya se encontraba mucho más tranquilo y que cuando este en casa sacará un momento para contar todo lo ocurrido hasta su llegada al hospital.