Residente vuelve al ataque; asegura J Balvin “carece de talento”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Residente volvió a arremeter contra J Balvin tras el dime y direte que protagonizaron hace unos días. El artista puertorriqueño contó que el colombiano le rogó que borrara el video en el que le respondía por su llamado a boicotear los Latin Grammy.

“José, vi que subiste mercancía, así como si fueras el más capo. Dile a tu viejo que, en vez de estarte comparando con economistas, que te enseñe valores, no todo en la vida es negocio. También existe la honestidad y lealtad, esa esa que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes cuando te treparon la carrera al cielo, los mandas al carajo”, dijo Residente.

Según Residente, él y Balvin acordaron en borrar sus publicaciones y no subir algo más del asunto. El día siguiente de la polémica Balvin publicó una foto en Instagram frente a un carrito de perro calientes, que aprovechó para promocionar su nuevo tema remix con Sech y Daddy Yankee, "Sal y perrea". Residente dice que con esto Balvin rompió con su palabra.

En un clip publicado en su cuenta de Instagram, Residente calificó a Balvin de ser una persona “falsa”.

“Está tener compasión por los demás, esa misma que tuve cuando me llamaste llorando el día que subí el video y me pediste que por favor lo bajara y lo bajé, cabrón. Llamaste a todo el mundo para que me buscaran. Por WhatsApp me dijiste ‘falso’ y en redes me escribes ‘respeto tu opinión’”, agregó el fundador de Calle 13.

El artista aseguró que el intérprete de “Blanco” es alguien que “carece” de talento.

“Tengo que admitir que tienes un solo talento: tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento. Al final de la llamada decidimos no poner nada y subes una foto asumiendo tu rol de vendedor de hot dogs”, expresó el rapero.