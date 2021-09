Natti Natasha estrenó “Imposible amor” junto a Maluma

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La cantante dominicana Natti Natasha presentó este viernes su segundo álbum de estudio "Nattividad" y estrenó el video musical de su nuevo sencillo “Imposible amor” junto a su colega colombiano Maluma

Además de Youtube, el video se estrenó en televisión a través de MTV Live, MTVU, MTV LatinoAmérica y en la pantalla de ViacomCBS en Times Square.

El álbum fue producido por el ganador del GRAMMY® y Latin GRAMMY® Edgar Barrera, Luny [dúo Luny Tunes], Dímelo Flow, DJ Luian y Mambo Kingz, entre otros grandes productores de la música latina.

El público no sólo disfrutará del beat inigualable del reggaetón sino que podrán disfrutar de fusiones magistrales con géneros musicales tales como hip-hop, dance urbano, dancehall, bachata, R&B y balada.

“Con este álbum, quiero enviar el contundente mensaje de que las mujeres podemos tenerlo todo: una familia, carrera, amor, felicidad, metas y mucho más. Quiero alentar a otras mujeres a hacer lo que les hace felices, lo que les apasiona. Créanme que todo es posible y no hay límites. Y el álbum es una representación de esto: no hay límites en la vida y con mis letras demuestro que tampoco hay límites en la música ya que a lo largo del álbum canto sobre todo y exploré diferentes géneros musicales”, expresó Natti Natasha sobre este álbum, que hasta el momento es el proyecto más importante de su carrera.

El álbum cuenta con 17 canciones y, como preámbulo al lanzamiento del álbum estrenó unas horas antes su sencillo principal, “Imposible Amor”, junto a su video, en colaboración con Maluma.

Producido por el ganador del GRAMMY® y Latin GRAMMY® Edgar Barrera y compuesto por Maluma, Natti Natasha, Edgar Barrera y Elena Rose, entre otros, este sencillo se caracteriza por su potente lírica para reflexionar y cuya fusión de sonidos demuestra la versatilidad de la artista, comenzando con un ritmo lento, seguido por electrizantes beats urbanos.

Al ser un tema de amor y desilusión, sin lugar a dudas muchos se podrán sentir identificados. El video musical fue dirigido por Marlon P y se filmó en Miami.

Entre los temas que forman parte del álbum se encuentra el tema lanzado durante la pandemia “Que Mal Te Fue Remix” junto a J Quiles y Miky Woodz, su himno de empoderamiento femenino “Las Nenas” [Cazzu, Farina, La Duraca], entre otros, sumando más de 200 millones de reproducciones combinadas.

De igual forma, se incluye su éxito global “Antes Que Salga El Sol” junto a Prince Royce, tema que alcanzó la posición #1 en las listas de Latin Airplay y Latin Pop Airplay de Billboard, y con el mismo reveló en televisión nacional el regalo de ser madre por primera vez, momento que quedó plasmado como uno de los más históricos en la historia de Premio Lo Nuestro.

Además, incluye su inigualable éxito “Ram Pam Pam” junto a Becky G, que también alcanzó la posición #1 en las listas de Latin Airplay y Latin Rhythm de Billboard, como también está certificado 4 veces Platino en Estados Unidos, Disco Platino en Perú y España, y Oro en Argentina, Centroamérica, Chile, Colombia, Italia y México.

Como preámbulo al lanzamiento de su álbum, hizo su regreso triunfal con su tema “Philliecito” junto al artista en ascenso Brray y Nio García, quienes encendieron el escenario de Premios Juventud con el estreno mundial.

Por otra parte, recientemente lanzó uno de sus temas favoritos “Noches En Miami”, que se diferencia de todo lo que ha hecho anteriormente por su ritmo dance urbano que hipnotiza desde el primer beat. El tema ya cuenta con más de 40 millones de reproducciones combinadas y ha marcado tendencia en las redes sociales. El álbum también nos sorprende con un nuevo remix de “Noches En Miami” con Dimitri Vegas & Like Mike vs. Bassjackers, versión que estrenó el 23 de septiembre en la ceremonia de apertura en la Alfombra Roja previo a los Premios Billboard de la Música Latina 2021.

Sin lugar a duda, el éxito de este álbum NATTIVIDAD está garantizado y prueba de ello es que antes de su lanzamiento ya sobrepasa las mil millones de reproducciones entre todas las plataformas de música digitales.

A continuación, la lista de canciones de "Nattividad":



1. Frozen

2. Imposible Amor con Maluma

3. Noches En Miami

4. Antes Que Salga El Sol con Prince Royce

5. No Quiero Saber

6. Ram Pam Pam con Becky G

7. Las Nenas con Cazzu, Farina Feat. La Duraca

8. Que Mal Te Fue REMIX con J Quiles & Miky Woodz

9. Me Felicito

10. Que Lío

11. Tu Culpa con Fran Rozzano

12. Arrebatá

13. Eleven

14. Hablando de Mí

15. Philliecito con Nio García & Brray

16. Cuento Breve

17. Noches En Miami - Dimitri Vegas & Like Mike vs. Bassjackers EDM Remix