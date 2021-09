Así visten las modelos mejor pagadas del mundo

Nora Cifuentes | EFE

Kendall Jenner, Karlie Kloss y Chrissy Teigen son las supermodelos que más dinero ganan. Y sus armarios hacen honor a su fama con todo tipo de prendas y estilos que ellas mismas ponen de moda.

Kendall Jenner, la modelo mejor pagada con 25 millones de dólares y que acaba de ser nombrada directora creativa de Forward (FWRD), pone de moda tanto las transparencias como los shorts.

Karlie Kloss, la segunda modelo mejor pagada con 13 millones de dólares, ha salido “en pijama” a pasear poniendo en tendencias las prendas “confy” y “oversize”.

Chrissy Teigen, la tercera top model mejor pagada con 11,5 millones de dólares, ha pasado de una melena larga rosa fantasía con extensiones, a regresar al castaño con californianas en un radical corte bob.

Son famosas, ricas y guapas. Pero las tres “top models” mejor pagadas del mundo no solo comparten esas tres características: también demuestran día a día que saben de moda y que sus estilos se convierten en tendencia.

Así que, si quieren inspirarse para renovar su armario, aquí están las claves de los estilismos y “looks” de Kendall Jenner, Karlie Kloss y Chrissy Teigen.

KENDALL JENNER: ASIMETRÍA DE MODA.

Según el “top” de modelos mejor pagadas, publicado por medios como la revista Lecturas, la joven del clan Kardashian-Jenner ha ingresado 22,5 millones de dólares, lo que la coloca como la primera del podio. A sus 25 años ha sido, además, nombrada directora creativa de la firma FWRD (Forward).

La fama de la modelo líder en dinero se refleja también en su estilo de ropa, polifacético pero siempre haciendo lucir su belleza. Desde vestidos con transparencias atrevidas pero elegantes, a telas vaporosas como el terciopelo o el satén, Kendall Jenner sabe vestir con clase.

Sin embargo, también luce en ocasiones un estilo mucho más casual, como vaqueros de todo tipo (en verano la hemos visto con jeans blancos), tops asimétricos, shorts tipo bikers, o tops en cortinilla con toreras.

Famoso es ya el llamativo vestido verde neón de Bottega Veneta, cuya tela recuerda a las de las toallas playeras. O el vestido midi ceñido y con falda de tubo, también verde, asimétrico y con detalles “cut out”, manga corta y fruncidos que lució en una fiesta con la siguiente modelo de nuestra lista.

Un maquillaje estilo nude en tonos oliva, sandalias crema con tacón con punta cuadrada y talones desnudos, y pendientes de aros complementaban su imagen junto a un recogido sencillo y natural.

Porque otro detalle recurrente en Jenner son esos “make up no make up” (maquillaje con el que pareces no haberte maquillado), aunque otras veces se atreva con sombras llamativas y colores que realcen su belleza.

KARLIE KLOSS: OVERSIZE Y CONFORTABLE

La segunda modelo mejor pagada, Karlie Kloss (13 millones de dólares y 29 años), coincidió con Kendall Jenner en la fiesta de “818 day” para conmemorar la marca homónima de tequila de Kim Kardashian, que se celebró en The Hamptons.

El azul claro, como un cielo celeste y nuboso, que lució Karlie Kloss contrastaba con el verde manzana del traje de Kendall Jenner. Karlie también eligió uno tipo midi, en concreto de la colección SS21 de la firma Jacquemus, que combinó con unas sandalias de tiras y color crema-nude con tacón recto.

Con manga larga hasta los nudillos y apertura para los pulgares, escote de barco, tirantes ajustables en marrón oscuro y líneas verticales, el vestido de Kloss cuesta en torno a los 640 dólares.

Y es que los vestidos son una prenda recurrente en el armario de Karlie. Por ejemplo, ha hecho ver que los vestidos negros nunca pasan de moda. Pero se atreve con todos ellos, con estilos más vaporosos y regios que su compañera: rojo con vuelo, blanco con capa, o transparencias negras y borgoñas con verde más sobrias que las de Jenner.

Aunque en verano, Karlie también ha dado paso a los pantalones cortos. E incluso se haya atrevido con la moda “oversize” (holgada como de una talla superior) o “comfy” (de confortable) que la cuarentena puso de moda. Porque el traje lavanda de camisa ancha y pantalón corto, tipo popelín, que recordaba a un pijama veraniego ha atrapado a los focos este agosto.

Eso sí, combinado con complementos de lujo como un bolso de Gucci (la bandolera Horsebit 1955, que cuesta unos 1.600 dólares) o unas sandalias de Yves Saint Laurent (las mules Tribute, con un valor de unos 590 dólares), ambas en color negro. Porque la moda “confy” no está reñida con el glamour.

CHRISSY TEIGEN

Mitad estadounidense, mitad tailandesa, Chrissy Teigen, esposa del cantante John Legend, ocupa a sus 35 años el tercer puesto del podio de “top models” mejor pagadas con la cifra de 11,5 millones de dólares.

Y una vez más, estamos ante una modelo con estilo propio a la que vemos lucir vestidos de todo tipo: telas vaporosas aguamarina, la elegancia de negro con aperturas laterales, plateado con pedrería, blanco con aperturas crochet, mono estilo frac a rayas… Todo un crisol de elegancia.

Este mismo año, en los Grammy a los que acompañó a su marido (que iba a recibir el galardón al mejor álbum de R&B por “Bigger Love”), Chrissy lució un modelo de Oscar de la Renta que causó sensación: un vestido asimétrico y mini de terciopelo y cola lateral en color borgoña.

En primavera, se atrevió con pelucas blancas, tinte rosa, extensiones… Para, más recientemente, cortárselo a lo “bob”, y regresar a su castaño claro con californianas rubias. Un peinado para el que se inspiró en Kourtney Kardashian.

En verano, quemó el botón de “likes” en su Instagram con un vestido “de película”, rosa con lunares rojos de Aläia que hacía un guiño a Clueless (1994). Y también ha aparecido en la misma red social con un vestido blanco inspirado en el de Marilyn Monroe.

Eso sí, al igual que sus compañeras, sabe cuando dejar los vestidos en el armario y apostar por estilos desenfadados y urbanos, demostrando, igual que Jenner y Kloss, que los shorts son la prenda de moda mientras dure el sol.