Luis Miguel del Amargue: en el gobierno de Luis Abinader "únicamente he visto pandemia y préstamos"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Luis Miguel del Amargue, quien además de cantante de bachata, ha incursionado en la política partidaria, sostuvo que en el gobierno de Luis Abinader solo se ha visto pandemia y préstamos.

Al calificar el año de gestion del Partido Revolucionario Moderno dijo no darle mucha puntuación favorable al mismo.

"De momento yo no he visto nada de este gobierno. Únicamente he visto pandemia y préstamos", afirmó el intérprete de "Niña coqueta", "Amor de una noche", "La magia de tus ojos" y "Luisa María".

Entrevistado por el periodista Diomelo Martinez para el segmento "El paracaídas", Luis Miguel reiteró que en el país realmente no se ha hecho nada en términos de desarrollo.

"Realmente no se está haciendo nada en el pais. No hubo una rendición de cuentas ni siquiera", apuntó el bachatero, quien en las pasadas elecciones municipales de 2020 fue el candidato a alcalde del Partido de la Liberacion Dominicana por el municipio Pueblo Viejo, en la provincia sureña de Azua, de donde es oriundo.

Luis Miguel no logró conquistar a los electores de dicha comarca en sus aspiraciones a la alcaldía, quedando en segundo lugar frente a Víctor Figuereo del PRM, que ganó las elecciones.