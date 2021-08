Entre música, danza y espiritualidad concluye novenario a Jhonny Ventura

Ana Aybar

Santo Domingo, RD

La tarde de ayer lunes concluyó el novenario al merenguero, Jhonny Ventura, un hombre que se ganó el corazón del pueblo dominicano, con su alegría, música, baile y luchas sociales.

La celebración de los nueve días se realizó en la Parroquia Divina Providencia, en Arroyo Hondo, con la presencia de familias, amigos, artistas, y personalidades del ámbito político.

En la celebración eucarística en honor al denominado Caballo Mayor, los presentes agradecieron la vida y trayectoria del cantante y político dominicano. La misma se realizó con mucho merengue y varias canciones del artista dominicano.

La música, fue otro de los elementos presente en la misa donde varias jóvenes de la agrupación de danza de la parroquia danzaron al ritmo de “Él es la Vida”, interpretada por Jhonny Ventura, que enaltece el nombre de Dios y el significado que tenía para su vida.

El padre Manuel Ruiz, quien presidió el novenario, destacó la importante necesidad de dar gracias a Dios todo el tiempo por la vida de Ventura en la tierra, y de igual forma, agradecer porque sigue presente en cada corazón.

Añadió que toca seguir acompañando el compromiso y el legado que está en los hombros de la familia.

Su hijo Jandy Ventura, rendido en gratitud manifestó nunca olvidar el gran hombre que fue su padre en lo artístico, social y en lo político, a quien catalogó como un hombre de bien.

"No se muere quien se va, sino a quien se olvida, mi papá es inolvidable" dijo

El expresidente Leonel Fernández, quien también hizo acto de presencia, indicó que Johnny Ventura fue un luchador a favor de los intereses del pueblo dominicano, y que durante años trabajó junto al líder político José Francisco Peña Gómez.

De igual forma, el merenguero Manny Cruz, dijo que la trayectoria del Caballo Mayor es un legado que no solo deja un gran dolor en el merengue, sino en cada corazón, al tiempo de agradecer haber tenido la oportunidad ser su amigo, más allá de su ídolo.

Resaltó que había grabado una canción con el Caballo Mayor que saldría en agosto pero que no posible porque su partida fue primero, no obstante dijo que no se guardará la dicha de poder realizar el audiovisual, sino que brindará un homenaje en el video, de la canción que realizó junto a Ventura, titulada “Que rico es el merengue”.

Para la conclusión de la ceremonia se realizó a modo del merengue, junta a tamboras y güiras un popurrí de las canciones del grande Caballo Mayor.