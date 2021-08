Actriz dominicana Celinés Toribio llega a serie de Netflix con Tracy Morgan

Santo Domingo, RD

La actriz dominicana Celinés Toribio encabeza la lista de sus proyectos con la serie norteamericana “The Last O.G.” (The Last Original Gánster).

Protagonizada por el famoso comediante Tracy Morgan (Death at Funeral, 30 Rock, Rio 2, Coming 2 América), esta serie lleva una divertida trama sobre la vida de un padre divorciado que lucha por reivindicar su pasado delictivo ante los ojos de sus hijos y su entorno en un barrio en Brooklyn.

“Tray” el personaje de Tracy Morgan, es dueño de un Gimnasio donde el hijo de la Miss Torres (Celinés Toribio), llega en contra de su madre y pasan una serie de eventos, que envolverán al espectador de principio a fin.

Con tre exitosas temporadas ya disponibles en Netflix, “The Last O.G.” se ha convertido en la comedia dramática de la que todos en la industria están hablando. Cuenta con un elenco de primera: Tiffany Haddish (Girls Trip, Night School, Like A Boss) y Ryan Gaul (Superstore, Identity Thief) entre otros y en la misma, Celines brilla de manera estelar en la temporada 4 y a juzgar por cómo termina dicha temporada (sin hacer spoiler), todo parece indicar que también la veremos en la 5ta.

A Toribio le tocó ser dirigida por el actor y director Carl Weathers (Mandalorian, Rocky, Creed).

“Lo primero que me gustó de la serie es que es producida ejecutivamente por el mismo Tracy Morgan a quien admiro y respeto desde hace muchos años y está escrita basada en muchos eventos de su vida real. Trabajar con más de 300 personas y ver el grado de calidad y profesionalismo con el que se realiza esta serie, me hizo muy feliz y ni hablar de lo que es compartir set con el gran Carl Weathers a quien siempre lo recordaré como Apolo Creed de la película Rocky. El equipo de escritores de la serie, es top y como actriz y productora, no podía haber encontrado un mejor grupo de “grandes entre grandes” donde me han hecho sentir como en familia. Estoy súper agradecida y ansiosa de que toda mi gente pueda disfrutar de esta temporada y de mi personaje”, comentó Celinés.

La serie en su temporada no. 4, se espera estrene este Otoño 2021. Celinés rodó sus episodios en la ciudad de New York y algo que la conmovió mucho fue el poder rodar una de sus escenas en la misma esquina donde Celinés vivió junto a su familia en sus años de juventud con apenas 23 años. “Sentí mucha nostalgia y agradecimiento a la vez. Fue como vivir lo que le llaman el ciclo completo (Full Circle), donde lo que soné viviendo en Washington Heights Dios y la vida me lo hacía realidad años después”, dijo emocionada la actriz.

Más de Celinés:

Celinés desarrolla su carrera actoral entre Miami y Los Ángeles donde es representada por la legendaria agencia de actores BBA Talent. Este año, se espera estrene “Infelices para Siempre” una película de VIDEOCINE rodada en suelo mexicano donde Celinés trabaja al lado de los respetados actores Adrián Uribe y Consuelo Duval. Recientemente actuó en la película “Flow Kalle” una película con grandes exponentes de la música en el género urbano producida por Caribbean Films Distribution. A su vez esta co-escribiendo una película inspiradora para el público femenino la cual ha anunciado se prepara para dirigir por 1ra vez.