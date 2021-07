Jandy continuará los planes de Johnny Ventura: “No me voy a aprovechar de la muerte de mi papá”

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Hasta el último día de su vida Johnny Ventura lo pasó trabajando y es por eso que su hijo el también cantante Jandy Ventura continuará su legado terminando los planes de su padre.

Durante el funeral popular del Caballo Mayor, Jandy dijo que recientemente terminaron un estudio de grabación porque su padre tenía ganas de seguir grabando música.

“Mi papá no va a morir. Nosotros teníamos muchos planes; terminamos de hacer un estudio de grabación porque él tenía ganas de seguir grabando música y teníamos unos planes con la música que yo le voy a dar termino si Dios me lo permite y no me lleva”, manifestó Ventura.

Jandy, quien es parte de “Los Potros del Caballo”, aclaró esto no quiere decir que se va a aprovechar de la muerte de su padre.

“No me voy a aprovechar de la muerte de mi papá, pero no le voy a quitar la oportunidad a todo su público de seguir escuchando su música”, expresó el hijo del legendario artista.

La muerte sorprendió a Johnny Ventura cuando iba de camino a Santiago de los Caballeros a trabajar en dos producciones musicales junto a su colega, el maestro Jochy Sánchez.

Sánchez y Ventura habían trabajado hace poco en la canción "Soy Yaque", un homenaje al río dominicano, en el que participaron también Maridalia Hernández y otros intérpretes.

También iba a poner en circulación en los próximos días un libro sobre merengue el cual estaba editando.

Johnny era mi confidente, todos los proyectos que él tenía y yo tenía lo consultábamos, ahora iba a editar un libro, la próxima semana, sobre el merengue, para mí el libro más importante que se ha escrito sobre el tema, y estaba muy animado, tenía dos años en eso”, afirmó el músico santiaguero.

En medio del dolor de la pérdida irreparable que ha dejado el Caballo Mayor sus familiares, amigos, colegas y público en general acudieron a darle el último adiós al icono del merengue.

Con lágrimas de tristeza y agradecimiento cientos de personas pasaron frente al féretro de Ventura recordando anécdotas y destacando el legado que ha dejado el cantante.

Johnny Ventura murió de camino a Santiago de los Caballeros víctima de un infarto fulminante.