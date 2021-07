Jandy Ventura: “Hoy me llegó un mensaje de mi papá donde me pidió que no llorara”

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Desde que se dio a conocer la muerte del legendario artista Johnny Ventura sus familiares, amigos y el mundo entero ha llorado su partida física de este mundo.

Su hijo Jandy Ventura habló en el funeral popular de su padreen el Palacio de los Deportes, donde dijo que en el día de hoy ha llorado menos porque recibió un mensaje del merenguero.

“Aquellos que no me han visto llorando mucho en el día de hoy. Yo me he pasado todos estos días llorando y hoy me llegó un mensaje de mi papá donde me pidió que no llorara y yo hoy no quiero llorar porque yo lo obedezco hasta en la muerte”, expresó emocionado Jandy.

El también cantante dijo que aunque su madre siempre le ha dicho que él es que debe de tomar las riendas de la familia cuando su padre falte, “yo no estoy preparado para este momento”.

En el funeral al que se dieron cita innumerables figuras de todos los ámbitos y público en general, Jandy interpretó varios temas de su padre “Merenguero hasta la tambora”, “La agarradera”, entre otros, mientras junto a su madre, la señora Josefina, sus hermanos y demás familiares se despedían del patriarca de la familia Ventura.

“Quiero decir que nadie está preparado para este momento”, expresó Jandy al tomar la palabra en el funeral popular y donde muchas figuras de la talla de Gilberto Santa Rosa, Bonny Cepeda, Sergio Vargas, Kinito Méndez, Ramón Orlando, Manny Cruz, Michel el Buenón y muchos otros más rindieron honores a la leyenda del merengue Johnny Ventura.

En estos momentos el féretro que lleva el cuerpo de Johnny Ventura están recorriendo el barrio de Villa Juana que finalizará en el cementerio Cristo Redentor, donde descansarán los restos de Johnny.