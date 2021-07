Jandy Ventura a Alá Jazá: “La familia Ventura no te guarda rencor”

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

En medio del funeral de su papá, el cantante Jandy Ventura se refirió a los comentarios de Alá Jazá sobre Johnny Ventura y dijo que tanto él como su familia no le guarda rencor al mambero.

“Para que no se hable más de lo que voy a pronunciar ahora y no lo voy a hablar nunca más yo quiero decirle a Alá Jazá a un artista al cual admiro, respeto y valoro lo que está haciendo por nuestra música de que la familia Ventura no te guarda rencor”, dijo Jandy frente a todos los presentes en el Palacio de los Deportes.

El hijo del Caballo Mayor dijo que no iba a hablar más de este teme e invitó a Alá Jazá a juntarse cuando así lo quiera “porque los errores son de humanos”.

Se recuerda que el merenguero urbano está en el ojo del huracán luego de sus comentarios sobre Johnny Ventura, tras su muerte, y que fueron calificados de irrespetuosos.

"Ahorita se arma un chisme que Ala Jazá es un indolente del género, cuál género si estos tigueres nunca han apoyado este género", expresó el intérprete de "Nadie se meta" y "Mi forma de ser".

Aunque el cantante pidió disculpas tres veces fue tanta la ola de repudio que varias emisoras dominicanas han suspendido la difusión de sus temas y más voces de rechazo de personalidades se han sumado.

Por ejemplo, la emisora Monumental, 100.3 FM en Santiago de los Caballeros (al norte del país), del empresario radiodifusor Tony Parache decidió sacar todos los archivos de audio del joven cantante.

Lo mismo hizo Geovanny Arias, director de la emisora de radio Maniel FM, en San José de Ocoa (en la región Sur): "Queda prohibido poner música que corresponda al cantante Ala Jazá, por faltarle el respeto" a Ventura.

Por igual, en un comunicado de la discoteca Andy Ranch, informó que queda pospuesta la fiesta de pasadía familiar. La fiesta denominada piscina party, estaba prevista para el domingo 1 de agosto.