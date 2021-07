La disculpa de Ala Jazá tras comentario sobre Johnny Ventura

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantante Ala Jazá salió a disculparse tras el comentario que hizo sobre la muerte de Johnny Ventura. Dijo que lo sacaron de contexto y que simplemente no le sale hacerle un popurrí al legendario merenguero.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram el merenguero urbano dijo que mientras estaba en “live” le informaron de la muerte de Ventura y le pidieron que le haga un popurrí y él respondió que ya le hizo uno a Fernando Villalona.

“Yo le dije que no porque para el gusto los colores y si no me sale un popurrí a él o un homenaje, no me sale porque yo hago las cosas de corazón”, expresó Ala Jazá.

El cantante dijo que le pusieron “morbo” al video y se disculpó con los que se sintieron mal.

Alá Jazá ha sido criticado por los usuarios de las redes sociales, luego de que pocas horas después de la muerte de Johnny Ventura dijera a través de un live en Instagram que el fallecido merenguero no apoyó el género.

"Ahorita se arma un chisme que Ala Jazá es un indolente del género, cuál género si estos tigueres nunca han apoyado este género", dijo el cantante de merengue.

Ventura falleció este miércoles a los 81 años víctima de un infarto al corazón.