¡La calle bota fuego! Se acelera caso Bugatti manejado por El Alfa y embiste a más personas

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

El caso Bugatti, el vehículo de lujo del urbano dominicano El Alfa y objeto de un acto vandálico en Miami, dio un acelerón con las declaraciones de su dueño, involucrando a un promotor artístico, que pone tema en manos de abogados, y salpicando a su colega El Mayor Clásico, quien se desligó de la acción. Además, Santiago Matías advierte le ponen precio a su cabeza.

Desde hace dos meses la calle bota fuego alrededor del intérprete de “Fulanito” y “La mamá de la mamá”. Primero, desconocidos le tirotearon uno de sus vehículos, un Roll Royce.

Luego, el viernes pasado, le incendiaron el Bugatti en su residencia en Miami, una acción delincuencial que generó muchas especulaciones.

¿Envidia?, ¿negocios? ¿simple delincuencia?, ¿gangas?... Muchas especulaciones, alimentadas por el silencio de su blanco de ataque.

Sin embargo, el lunes el popular cantante urbano dominicano rompió el silencio y dijo que supuestamente todo eso empezó a raíz de que se negó a grabar con su colega y compatriota El Mayor Clásico.

El Alfa acusó a un promotor artístico, pero las autoridades no han informado sobre quién fue el autor de ambos atentados ni tampoco si el cantante ha llevado los casos a la Policía.

En un largo escrito en sus redes sociales y el que tituló “La verdad os hará libre” Emanuel Herrera, nombre de pila, responsabilizó a un conocido promotor artístico.

En la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, donde acumula más de ocho millones de seguidores y que luego borró, El Alfa dijo que “llegó el momento de decir la verdad: no voy a perder 14 años de trabajo constante por quedarme callado”.

El cantante aclaró que nunca ha estado envuelto en “negocios de la calle”, descartando que el suceso esté relacionado “al bajo mundo”.

Según lo expresado por el intérprete de “4K” la persona señalada por él lo contactó para que grabara “obligatoriamente” con El Mayor Clásico, pero él le dijo que en ese momento no podía.

Su negación a grabar fue lo que habría ocasionado que supuestamente ese promotor mandara a tirotear su Roll Royce en las afueras de los estudios de Nicky Jam, en mayo, e incendiara el Bugatti, el pasado viernes, relató El Alfa.

“Me dice que tengo que grabar con el artista urbano El Mayor Clásico obligatoriamente. Mi respuesta en ese momento fue que tenía algunos proyectos pendientes y que más adelante le avisaría”, escribió El Alfa en su cuenta en la red social Instagram, en un post que tituló “La verdad os hará libre”.

Agregó que esa persona “me respondió: - en Miami controlo yo y si no grabo voy a pagar las consecuencias. Antes de irse me dijo: ¡¡¡yo soy un hombre muy peligroso!!!”.

Ante todo esto, El Mayor Clásico salió en su defensa y le pidió a El Alfa que no lo involucre en el lío.

“Creo que te están escondiendo la verdad y me están usando a mí para distraer al público. Yo no tengo poder para yo hacerte eso a ti. No tengo poder no, no tengo agallas porque yo estoy en mí, estoy trabajando mi música”, expresó El Mayor.

Enmanuel Reyes, nombre de pila, reveló que él y El Alfa hablan por mensajes directos en Instagram y tiene las pruebas.

También aseguró que luego de que se siguieran mutuamente en las redes sociales, hablan mucho y de lo menos que hablan es de música. Aunque ese “es el sueño de todos los dominicanos que tú y yo grabemos juntos.

El Mayor borró el video y colocó otro post en el que publicó: “Espero que todo se aclare y las partes involucradas en ese incidente resuelvan su conflicto. Me declaro ajeno a lo que está sucediendo. Queremos paz y armonía para nuestro género urbano dominicano”.

Luego, en entrevista con Santiago Matías, El Mayor negó que haya hablado con Bibi para grabar con El Alfa.

"El no me habló de colaboración en ningún momento", expresó El Mayor, quien explicó que Mafio es testigo de que se habló de música y no de nadie en particular.

+ Último recorrido.

El jueves en la noche, El Alfa acudió a los Premios Juventud en el vehículo valorado en 3 millones de dólares junto al expelotero David Ortiz.

En la madrugada del viernes el Bugatti fue quemado. Al conocer el suceso, el dembowsero tuvo que ser sedado.

El carro fue adquirido en febrero cuando coincidió con el lanzamiento del álbum “Los dioses”, de Anuel AA y Ozuna, generándose una polémica porque se malinterpretó porque en ese momento muchos entendieron que se trataba de un boicot a los colegas puertorriqueños.

+ Más reacciones

El locutor Anthony Quinn, de la emisora Kiss 95, entrevistó al promotor de sobrenombre Bibi, quien le adelantó que tiene el tema en manos de sus abogados y lo calificó de "un caso delicado".

"Me están acusando de una cosa y no tienen ni un chin de prueba", expresó por la vía telefónica y añadió que ha recibido muchas amenazas, al igual que su familia.

"Estoy en peligro mi vida", agregó la persona que Quinn identificó como Bibi Top Dollar.

Mientras, el productor y conductor del programa "Alofoke Radio Show", Santiago Matías, denunció que ofrecieron un millón de pesos para quitarle la vida tras revelar pistas sobre el acto vandálico al artista urbano El Alfa en Miami.

Matías afirmó que la orden fue enviada al penal de La Victoria, aunque no explicó mayores detalles.

“Mi cabeza tiene un precio de un millón de pesos dominicanos. En el penal de La Victoria enviaron una orden para dicha actuación, luego de yo publicar ayer pistas sobre lo sucedido con el Bugatti”, manifestó Matías.

Asimismo, responsabilizo al productor musical “Bibi The Boss”, de cualquier cosa que le pase.