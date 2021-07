La música dominicana en series y películas internacionales

Pachico Tejada

Santo Domingo

La música dominicana es dueña de una riqueza de la que no se tiene dudas, por ello ha servido como fondo de muchas escenas de películas y series de televisión extranjeras.

Ahora vuelve a pasar y la noticia de que la producción de Netflix “Guerra de vecinos”, usará la canción “Como Shakira”, del intérprete de música urbana Nfasis.

Según ha trascendido, el tema de Joel García, nombre real del rapero, sale en el cuarto episodio de la primera temporada, de esta comedia mexicana creada por Carolina Rivera y Fernando Sariñana, estrenada en el servicio de streaming el 7 de julio del presente año.

Pero que un tema sea usado en alguna producción internacional no es nuevo. Por ejemplo, en “Miami Vice” (1984-89) una de las más populares series estadounidenses de los años 80, sonaron varios merengues, entre ellos “La vecinita”, de Ricardo José & sus gigantes.

En este caso el escenario de la ciudad de Miami, en la que conviven muchos latinos, y el ambiente de narcotráfico, acuñado tanto a los hispanos en esos años, hicieron propicio el uso de sonidos de música tropical.

En ese mismo espectro podemos colocar la bachata “No me dejes”, de Joe Veras, que suena en la película española “Flores de otro mundo” (Iciar Bollaín, 1999).

En el filme, un grupo de chicas del Caribe llega a España, entre ellas una cubana, y, por supuesto, una dominicana. Pero no siempre ha sido así, ya que en ocasiones solo ha tenido que ver el gusto del realizador del filme, para que un determinado tema suene en su película.

Fue el caso de “Pecadora”, de Los Hermanos Rosario, en “Tacones lejanos”, del español Pedro Almodóvar, al que le encanta la cultura e idiosincracia dominicana. Este pegajoso merengue no solo se deja escuchar en el filme de 1991, sino que es objeto de una simpática coreografía, encabezada por Bibiana Fernández, una de las “Chicas Almodóvar”.

De igual forma, la oscarizada “La gran belleza” (La grande bellezza, Paolo Sorrentino) y que ganó el premio de la Academia a Mejor película de habla no inglesa en 2014. En esta cinta italiana suena “Que no se acabe el mambo”, de José Peña Suazo & la Banda Gorda.

Pero una década antes de esto, “Guababerry” y “Señorita”, de Juan Luis Guerra & 4-40, formaron parte de la banda sonora de “My Family”, que Gregory Nava dirigió en 1995.

En una escena de este filme, Elpidia Carrillo pone en un toca cassette la primera de estas canciones para luego intentar enseñar a bailar merengue a Jimmy Smits.

Otra extranjera que también hace el intento de llevar el paso a un ritmo dominicano es la francesa Adèle Exarchopoulos, que en una escena de “La vida de Adèle” (La vie d’Adèle, de Abdellatif Kechiche, 2013) baila la bachata “Mi corazoncito”, de Aventura.

Otros casos

Pero estos no son los únicos, hay muchos más y aquí mencionamos otros casos.

En “Kindergardens Cop”, de Ivan Reitman, de 1990, se escucha en una escena “La manito”, de la Coco Band “The Hard Way”, de John Badham, de 1991, suena “El milloncito”, de Cuco Valoy; “El vicio del amor”, de Dimanchy forma parte del soundtrack de “How to Make an American Quilt”, de Jocelyn Moorhouse, 1995; “Ya no hay gente”, de Vakeró, ambienta una parte de la cinta mexicana “Sin nombre”, de Cary Joji Fukunaga, de 2009. Estas y muchas otras canciones de artistas dominicanos han ambientado escenas de producciones de cine internacional.