¿Poliamor? Anitta cuenta su “increíble” experiencia

Redacción Digital

La Altagracia, RD

Anitta, la exitosa cantante y compositora brasileña que se encuentra en Cap Cana, reveló que ha estado involucrada en relaciones poliamorosas y que la experiencia fue “increíble” y “perfecta”.

“¿Qué es esto, poliamor? ¿Estar con mucha gente? Ya lo hice fue increíble. Es perfecto, ¡waooo!”, respondió la cantante en una entrevista durante su presencia previo a la gala de entrega de los Premios Heat.

Anitta reveló que salía con dos hombres en España, “uno de un lado y otro de otro”, “todo fue increíble”, expresó.

La cantante de éxitos como “Me gusta” y “Machika” será galardonada este jueves en la sexta edición de los Premios Heat 2021 con el Premio al Empoderamiento Femenino, reconocimiento que la llena de orgullo como representación de la mujer en la industria musical.

Para Anitta el empoderamiento femenino es sinónimo de libertad, ya que según la cantante las mujeres no deberían tener miedo por ser quienes son.

“Las mujeres no tienen que tener miedo. Uno no necesita ser de una manera o de otra, que no tengan miedo de ser como quieren ser”, expresó.

La artista que se caracteriza por mostrando su figura en las redes sociales, manifestó que “la mujer debe tener el mismo respeto si enseña o no enseña su cuerpo”.

“Creo que la mujer debe ser libre para hacer lo que sea. Si quiere ser tapada o quiere mostrar su cuerpo, bueno increíble, pero para que las mujeres que lo hacen no sean irrespetadas por eso”, agregó.

“No me importa lo que dicen de mí”

La cantante brasileña resaltó que le “importa un carajo lo que dicen de ella”.

“Yo siempre digo tú estás viviendo tu vida y no las otras personas y si estás pendiente de lo que la gente dice tú no vives y no lo aprovechas”, dijo.

Anitta confesó que años atrás observaba constantemente los perfiles de las personas que la criticaban, sin embargo dejó de hacerlo y “eso cambió todo de su vida”.

“A mi gusta ser real, si quiero ser sexy lo soy”, enfatizó.