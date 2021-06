Nacío Río, el primer hijo de J Balvin y su novia Valentina Ferrer

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Ya nació Río, el primer hijo de J Balvin y su novia la modelo Valentina Ferrer.

“Querido Río”, fue el austero mensaje que compartió el cantante en Twitter y que alborotó a sus fans.

Asimismo, el mejor amigo de Balvin, compartió un mensaje similar en sus redes sociales.

Recientemente la modelo argentina compartió una fotografía mostrando lo avanzado que estaba su embarazo.

El artista es conocido por compartir muy poco sobre su relación y aunque medios habían confirmado el embarazo de Ferrer, no fue hasta el pasado mes de abril que la joven pareja lo hizo público.

El anuncio lo hizo la modelo argentina, quien protagonizaba la portada de la revista Vogue México donde posó con el artista y mostró por primera vez su pancita de embarazada.

"Se va agrandando la familia", compartió la Miss Universo Argentina 2015 y Balvin le respondió con un emoji de corazón.

"Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear", dijo la publicación de la revista en su cuenta de Instagram.

J Balvin y Valentina Ferrer iniciaron su relación en el 2018, pero rompieron después de un tiempo y la modelo incluso regresó a Argentina para poner tierra por medio. Pero la pandemia volvió a unirles y ahora este bebé sería el fruto de su amor.