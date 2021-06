Artistas de fama integran el "club del mambo violento" por maltrato a las mujeres

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

El nombre del cantaor español con nacionalidad dominicana Diego El Cigala se sumó a lista de famosos como Johnny Depp, Chris Brown, Cristian Castro, Osvaldo Ríos, Don Omar, Omega y otros acusados de violencia de género, cuyos casos han traspasado fronteras.

Diego Ramón Jiménez, conocido artísticamente como Diego El Cigala, fue detenido por la Policía la pasada noche del miércoles en un hotel de Madrid, tras presentar su pareja, la cantaora Dolores Ruiz Méndez, conocida como Kina Méndez, una denuncia por presunto delito de violencia de género durante dos años.

Posteriormente un juez otorgó la libertad sin cargos al cantor de flamenco al no apreciarse riesgo de fuga.

Tras salir del tribunal el artista, quien reside en República Dominicana, atribuyó la denuncia a razones económicas por parte de su esposa.

“Seguro que son los dineros, las mujeres siempre quieren dinero”, declaró el intérprete de flamenco.

Al igual que Diego, otros cantantes se han visto involucrados en problemas entre parejas.

+ Chris Brown

El caso de Chris Brown fue muy mediático. El cantante estadounidense fue acusado en 2009 de pegarle a su exnovia Rihanna. El suceso pasó la noche de los premios Grammy.El propio artista admitió la agresión y también que amenazó con matarla.

Posteriormente, ella lo denunció y el juez resolvió que el cantante debía cumplir una condena de cinco años de prisión condicional y 180 días de trabajo comunitario. También se le ordenó que se mantuviera al menos 50 metros lejos de ella.

+ Johnny Depp

Uno de los casos es el del actor de Hollywood Johnny Depp, quien se encuentra inmerso en una batalla legal con su expareja, la también intérprete Amber Heard.

En 2016, la modelo solicitó el divorcio y una orden de alejamiento temporal por violencia doméstica contra Depp. En una foto que presentó como prueba, la joven de 30 años aparece sin gota de maquillaje y con un moretón en un ojo.

Según publica el diario El Mundo, el actor negó las acusaciones y en agosto llegaron a un acuerdo.

“Nuestra relación fue intensamente apasionada y a veces volátil, pero siempre unida por el amor”, dijeron ambos en un comunicado conjunto. “Ninguna de las partes ha hecho falsas acusaciones por beneficio económico. Nunca hubo intento de daño físico o emocional”, añadieron.

Pero tras finalizar el divorcio en enero de 2017, las acusaciones de maltrato resurgieron con el mencionado artículo de The Sun y un editorial que la propia actriz publicó en The Washington Post a finales de 2018.

+ Don Omar

En el 2014 Don Omar fue acusado de maltrato, violencia doméstica, maltrato, amenaza, posesión ilegal de un arma de fuego y apuntar con ella a su expareja Rebecca López.

El artista pagó 600 mil dólares como fianza para quedar libre hasta que se lleve a cabo la vista preliminar de su caso.

Sin embargo, en noviembre de ese mismo año una jueza revocó los cargos del arresto y la fianza porque la querellante no continuó con la denuncia.

También su exesposa la presentadora de “Primer Impacto” lo acusó de violencia doméstica y solicitó una orden de alejamiento contra su entonces esposo.

+ Cristian Castro

El hijo de Verónica Castro fue acusado por tres de sus exparejas Valeria Liberman y Gabriela Bo y Carol Victoria Urban de ser un hombre agresivo y controlador asegurando que ese y ese fue el motivo de la disolución de su matrimonio.

Castro ha sido señalado por actitudes machistas en sus relaciones con mujeres: primero con Gabriela Bo y luego con la argentina Valeria Liberman, con quien tuvo dos hijos.

Incluso, a principios del presente año 2021 se creó una cuenta en Instagram bajo el nombre de ‘Cristian Castro Maltratador’.

Gabriela Bo contó el maltrato que supuestamente recibió durante los años que duró su relación con el artista.

“Una tiene que vivir la experiencia en carne propia. En México me mataron en su momento por contar que Cristian Castro me pegó. En Argentina todos fueron un amor conmigo. Lo único que te puedo decir es que todo lo que hay detrás de esta historia es muy fuerte y claramente consecuencia de un vínculo familiar muy enfermo y de círculos viciosos”, recordó la paraguaya en agosto pasado.

Luego, continuó: “Le creo a Yolanda (Andrade) cuando dice que Cristian golpeó a Verónica Castro, yo lo viví en carne propia. Me golpeó. Lo cuento y hasta yo me doy lástima, era muy chica y eso no fue nada, aún no conté lo peor”.

+ Osvaldo Ríos

El actor Osvaldo Ríos es conocido por sus interpretaciones en exitosas telenovelas, así como su pasado violento con las mujeres.

Ríos estuvo preso en el 2004 durante tres meses por el delito de abuso doméstico contra su ex pareja Daisy Annette Santiago, pero no ha sido la única, el histrión tuvo otras secuelas de maltrato con su exesposa Geraldine Fernández.

Igualmente, Camen Dominicci estuvo casada con él y también dijo ser víctima del actor y aunque nunca se confirmó, rumores apuntan que Shakira terminó su relación con él porque intentó agredirla.

+ Dominicanos

También en el plano local son varios los artistas que han tenido problemas por maltrato a la mujer.

Antonio Peter de la Rosa, mejor conocido como Omega “El Fuerte”, ha pisado la cárcel varias veces acusado de violencia de género.

En 2012 Omega se entregó a las autoridades tras una denuncia de violencia de la presentadora de Univisión, Gelena Solano.

En 2013 lo arrestaron por la imputación de agredir físicamente a la bailarina Yuly Mercedes López, y en 2016 va a la cárcel por golpear a su ex pareja Sahira Valerio.

El Cata, Vakeró, Don Miguelo y Roy Tabaré son algunos de los dominicanos involucrados en violencia doméstica.