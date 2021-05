A Luis Miguel del Amargue lo sacan de show en Premios Soberano por la "Niña coqueta"

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo. RD

Luis Miguel del Amargue no cantará este año en los Premios Soberano, donde tenía un número musical montado junto al urbano Chimbala. ¿Culpable? “Niña coqueta”, que recrea la historia de un adulto que rechaza el amor de una niña de 13 años, pero que en dichas letras éste la llega a definir como su “tesoro mañanero”.

El artista dominicano no ha recibido una comunicación oficial de parte de la producción del Soberano, pero reveló que sabe de comentarios cercanos que confirman la cancelación del número musical en el ceremonial, luego que algunas personas o instituciones se quejaron en la Cervecería Nacional Dominicana (patrocinadora oficial) por las letras de “Niña coqueta”.

Luis Miguel fue ayer al programa “Esto no es radio” (que se transmite por la frecuencia 99.3 FM), donde argumentó que los críticos malinterpretaron el mensaje de la canción.

“Solo se ha tratado de una confusión”, dijo Luis Miguel del Amargue sobre la interpretación que se le ha dado a las letras de “Niña coqueta”.

La bachata, según el artista oriundo de Azua, lleva más de 20 años grabada, pero es ahora que el público la colocó en los primeros lugares en la radio nacional, fue escrita por uno de sus músicos, Carlos Carrasco, cuando tenía 16 años, por lo que no ve nada pecaminoso en la historia, la que fue creada en un amor entre dos menores de edad.

“La composición está basada en una historia propia de él (el autor); cuando escribió la canción tenía 16 años y no veo descabellado que un chico de 16 se enamore de una niña de 13, aunque no deba”, explicó el artista durante la entrevista “Esto no es radio”.

Tratando de justificar las letras de la canción, comentó que esos casos siempre se dan en la sociedad, que ha conocido adolescentes que se enamoran “como locas” de adultos.

En esos casos aclaró que como adultos tienen la responsabilidad de decidir “sí o no” en un eventual coqueteo con una menor.

En medio de la explicación Luis Miguel se quejó de que quienes le critican solo se han concentrado en una parte de las letras, pues en ellas también le dice: “Yo, yo solo quiero tenerte de amigo, niña comprendes lo que yo te digo. Porque no quiero dañar tu camino”.

Tras el argumento del bachatero, Gabi Desangles, quien pertenece al staff del programa radial, le reclamó que no podía cantar a una niña “tesoro mañanero” ni tampoco: “Cuando te veo siempre me enloqueces. Con tu mirada siempre me estremece”.

En la bachata la describe como una "niña de ojos azules" que "me enloqueces".

Hony Estrella, quien también participa en el espacio, comentó que si la frase “tesoro mañanero” no se decía en el contexto sexual, sino en un contexto poético de un menor que le escribió las letras a una niña, tal vez podría justificarse.

Otros miembros del programa, Ariel Santana y Santiago Matías padre, no le ven nada malo a la canción. Pedro Manuel Casals alegó que “no deja de ser real”. También participó Ramón Tolentino.

En un momento, Gabi Desangles señaló a Hony Estrella, quien es madre de una adolescente de 14 años: “Hony no quisiera que un adulto le diga a su niña - Tu mirada me estremece”. Hony expresó tajante: “Lo mato”.

Intérpretes. El lunes, LISTÍN DIARIO expuso un trabajo periodístico en el que se señalan cantantes que interpretan letras de coqueteo sexual entre adultos y menores. Eddy Herrera, Braulio, Alex Bueno, dúo Miranda, entre otros fueron incluidos. “Niña coqueta” no está censurado y figura como la bachata más pegada en el último año.

Unicef. Rosa Elcarte, representante residente en el país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), hizo un llamado a la sociedad a rechazar este tipo de contenido musical.